Le texte prévoit des exceptions pour les grands événements suprarégionaux (image d'archives). Image: Keystone

La droite se soulève contre l'interdiction des feux d'artifice

Représentants du PLR, de l'UDC mais aussi du Centre et de l'économie rejettent l'initiative sur les feux d'artifice. Ils y voient notamment une atteinte à l'autonomie des cantons et des communes.

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«Ce qui nous unit doit rester»: c'est sous ce slogan que le comité opposé à l'initiative sur les feux d'artifice a lancé mardi sa campagne en vue de la votation du 29 novembre. Pour la droite et l'économie, il faut miser sur la responsabilité plutôt qu'interdire.

Le texte, déposé par des organisations de protection des animaux, demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d'artifice. Certaines exceptions sont prévues pour les grands événements suprarégionaux, à l'appréciation des cantons.

Des représentants du Centre, du PLR, de l'UDC et de l'économie rejettent l'initiative. Ils refusent une interdiction nationale «disproportionnée», indiquent-ils dans un communiqué.

Des fêtes privées, mais aussi des manifestations associatives ou villageoises seraient touchées. Les opposants dénoncent aussi toute charge bureaucratique et de nouvelles restrictions de la liberté du commerce et de l'industrie. Et de fustiger l'atteinte à l'autonomie des cantons et des communes. (jzs/ats)