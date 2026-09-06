Un adolescent meurt après avoir été renversé par un train à Berne
Un adolescent est décédé samedi soir à la gare d’Europaplatz, à Berne, après avoir été happé par un train au démarrage.
Samedi soir, un adolescent a été renversé par un train à la gare d'Europaplatz, à Berne. Il est décédé sur les lieux de l'accident.
Pour des raisons qui restent encore à éclaircir, l’adolescent s’est retrouvé sur les voies entre le quai et un train qui démarrait, a indiqué dimanche la police cantonale de Berne. La police considère pour l’instant qu’il s’agit d’un accident et indique qu'il existe des indices concrets permettant d’établir l’identité de la victime. L’identification officielle n’a toutefois pas encore été effectuée, a précisé la police.
La ligne ferroviaire a dû être fermée pendant environ deux heures et demie à la suite de l'incident. (dal/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
«C'est surréaliste»: sa commande AliExpress l'envoie au tribunal
de Philipp Eller
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
de Andreas Maurer, Benno Kälin
Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo