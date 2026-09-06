Un adolescent meurt après avoir été renversé par un train à Berne

Un adolescent est décédé samedi soir à la gare d’Europaplatz, à Berne, après avoir été happé par un train au démarrage.

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La police privilégie pour l’instant la thèse de l’accident. Image: Shutterstock

Samedi soir, un adolescent a été renversé par un train à la gare d'Europaplatz, à Berne. Il est décédé sur les lieux de l'accident.

Pour des raisons qui restent encore à éclaircir, l’adolescent s’est retrouvé sur les voies entre le quai et un train qui démarrait, a indiqué dimanche la police cantonale de Berne. La police considère pour l’instant qu’il s’agit d’un accident et indique qu'il existe des indices concrets permettant d’établir l’identité de la victime. L’identification officielle n’a toutefois pas encore été effectuée, a précisé la police.

La ligne ferroviaire a dû être fermée pendant environ deux heures et demie à la suite de l'incident. (dal/ats)