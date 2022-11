Succession de Simonetta Sommaruga: qui se présente et qui a renoncé

La conseillère nationale bernoise réfléchit à une candidature et souhaite en discuter avec sa famille et son parti. Elle représente son canton à la Chambre du peuple depuis 2018 et a été désignée par son parti pour briguer un siège au Conseil des Etats l'an prochain.

Lorsque la Suisse fut attaquée par les Magyars

Entre 860 et 970, les Magyars terrorisent toute l’Europe. À travers plus de 50 épisodes d’invasions, ils pillent et détruisent un immense territoire, qui s’étend de Brême au nord à Otrante au sud et Orléans à l’ouest. En 926, ils s’en prennent à l’abbaye de Saint-Gall. Après cette mésaventure, les moines retranscrivent les invasions hongroises en Europe occidentale sous la forme de récits qui comptent parmi les plus détaillés et les plus anciens préservés à ce jour.

Si l’origine exacte des Magyars en Asie centrale fait encore l’objet de vifs débats au sein de la communauté scientifique, on suppose cependant qu’ils sont originaires des Monts Oural, au nord-ouest de la Sibérie. Au fil des siècles, ce peuple finno-ougrien migre vers le sud, en direction du territoire situé entre le fleuve Oural et la mer d’Aral. Les Magyars rejoignent ensuite le nord du Caucase, puis poursuivent leur périple vers l’ouest, jusqu’au bassin versant du Don, dans une zone qui correspond à une partie de l’Ukraine actuelle.