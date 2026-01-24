larges éclaircies-1°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

L’UDC relance le débat sur l’école publique en crise

L’UDC relance le débat sur l’école publique en crise

Réunis samedi, les délégués de l’UDC Suisse dénonceront l’impact de l’immigration sur l’école publique, qu’ils jugent au bord de l’effondrement.
24.01.2026, 07:5024.01.2026, 07:50
Nationalrat und Parteipraesident Marcel Dettling, SVP-SZ, am letzten Tag der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Freitag, 19. Dezember 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Le conseiller national et président du parti Marcel Dettling, UDC-SZ, lors de la dernière journée de la session d'hiver des Chambres fédérales, le vendredi 19 janvier.Keystone

Les délégués de l'UDC Suisse tiennent leur assemblée ce samedi à Näfels (GL). Le parti revient à la charge sur l'école publique qu'il estime en crise et veut des solutions. L'assemblée doit aussi décider des mots d'ordre sur les votations fédérales du 8 mars.

L'UDC s'alarme du dommage causé par l'immigration excessive à l'école publique. «Comme nos infrastructures, nos écoles sont au bord de l'effondrement», écrit le président du parti Marcel Dettling dans l'invitation adressée aux délégués. Une situation qui met l'éducation en péril, selon les instances de l'UDC.

«La polarisation a aussi un effet positif sur la démocratie suisse»

Pour le parti, les classes deviennent des «institutions d'intégration», la transmission des savoirs passe au second plan et le niveau général baisse. Avec pour conséquence de mettre en jeu les perspectives des enfants suisses. L'UDC entend agir et présente à Näfels ses revendications pour l'école.

En vue des votations fédérales du 8 mars, les délégués doivent aussi adopter le mot d'ordre sur l'initiative «200 francs, ça suffit !» visant à réduire la redevance SSR, un texte soutenu par l'UDC et les jeunes PLR. La consigne de vote sur l'imposition individuelle est aussi au programme. (dal/ats)

Thèmes
Les antennes directionelles sur l'arête est de la Jungfrau
1 / 8
Les antennes directionelles sur l'arête est de la Jungfrau
Pendant l’été 1948, deux collaborateurs de l’équipe des PTT portent du matériel de diffusion radio sur la crête de la Jungfrau.
source: musée de la communication, fff_73025
partager sur Facebookpartager sur X
- Thomas Aeschi (UDC) arrêté par la police au Palais fédéral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il veut transformer le système de santé bernois
Le canton de Berne confirme sa stratégie sanitaire: moins d’hospitalisations classiques, plus de soins ambulatoires et intégrés, avec des résultats financiers jugés positifs.
Le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg a salué vendredi le virage ambulatoire pris par le canton de Berne. Pour le directeur bernois de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, le secteur de la santé doit encore davantage intégrer ce modèle.
L’article