L’UDC relance le débat sur l’école publique en crise

Réunis samedi, les délégués de l’UDC Suisse dénonceront l’impact de l’immigration sur l’école publique, qu’ils jugent au bord de l’effondrement.

Plus de «Suisse»

Le conseiller national et président du parti Marcel Dettling, UDC-SZ, lors de la dernière journée de la session d'hiver des Chambres fédérales, le vendredi 19 janvier. Keystone

Les délégués de l'UDC Suisse tiennent leur assemblée ce samedi à Näfels (GL). Le parti revient à la charge sur l'école publique qu'il estime en crise et veut des solutions. L'assemblée doit aussi décider des mots d'ordre sur les votations fédérales du 8 mars.

L'UDC s'alarme du dommage causé par l'immigration excessive à l'école publique. «Comme nos infrastructures, nos écoles sont au bord de l'effondrement», écrit le président du parti Marcel Dettling dans l'invitation adressée aux délégués. Une situation qui met l'éducation en péril, selon les instances de l'UDC.

Pour le parti, les classes deviennent des «institutions d'intégration», la transmission des savoirs passe au second plan et le niveau général baisse. Avec pour conséquence de mettre en jeu les perspectives des enfants suisses. L'UDC entend agir et présente à Näfels ses revendications pour l'école.

En vue des votations fédérales du 8 mars, les délégués doivent aussi adopter le mot d'ordre sur l'initiative «200 francs, ça suffit !» visant à réduire la redevance SSR, un texte soutenu par l'UDC et les jeunes PLR. La consigne de vote sur l'imposition individuelle est aussi au programme. (dal/ats)