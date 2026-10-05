Cette figure de l’UDC zurichoise est décédée à 66 ans

Hans Egloff avait représenté l’UDC zurichoise au Conseil national de 2011 à 2019 et présidé durant de nombreuses années l’association alémanique des propriétaires fonciers. Keystone

Figure de l’UDC zurichoise et défenseur de longue date des propriétaires immobiliers, Hans Egloff est décédé de manière inattendue à l’âge de 66 ans. L’ancien conseiller national avait siégé près de 25 ans sous la Coupole et au parlement cantonal.

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Hans Egloff, ancien conseiller national zurichois UDC et président de longue date de l'association alémanique des propriétaires fonciers (HEV), est mort à l'âge de 66 ans. Son décès est survenu de manière inattendue, a annoncé lundi l'HEV.

Avec le départ de Hans Egloff, l'HEV perd une figure de proue. Pendant plus de trois décennies, il s'est engagé en faveur de la propriété privée de plusieurs manières.

Originaire de Zurich, il a d'abord été instituteur. Il a ensuite étudié le droit et exercé la profession d'avocat pendant plusieurs années. De 1995 à 2011, cet homme politique de l'UDC a siégé au Grand Conseil, puis au Conseil national de 2011 à 2019. (mbr/ats)