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Les jeunes Franco-Suisses dans le viseur du Parlement

Les jeunes Franco-Suisses dans le viseur du Parlement

Le National veut empêcher les Franco-Suisses d'échapper au service militaire grâce à une simple journée citoyenne effectuée en France.
04.06.2026, 09:5704.06.2026, 09:57

Les ressortissants franco-suisses ne pourront plus échapper à leurs obligations militaires en Suisse. Le National a approuvé jeudi, par 129 voix contre 61, une motion du Conseil des Etats en ce sens.

Conformément à un traité entre la Suisse et la France, la personne binationale doit accomplir son service militaire dans le pays où elle a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année de ses 18 ans. Elle peut toutefois déclarer, avant ses 19 ans, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat.

Quelle est la situation?

En France, le service militaire n'est pas obligatoire. Il a été remplacé par un «parcours citoyen» comprenant une «Journée défense et citoyenneté» pour les jeunes hommes et femmes à partir de 16 ans. Le motionnaire, le sénateur Mauro Poggia (MCG/GE), critique le fait que cette journée de sensibilisation en France puisse remplacer le service militaire en Suisse et exonérer les personnes concernées de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Rekruten erhalten ihr Dienstbuechlein und verabschieden sich von ihren Vorgesetzten, am letzten Tag der Rekrutenschule, am Freitag, 15. Mai 2026 in Thun. Die Schweizer Armee und der Zivilschutz werden ...
Les recrues reçoivent leur livret de service et font leurs adieux à leurs supérieurs, le dernier jour de l'école de recrues, le vendredi 15 mai 2026 à Thoune.Image: KEYSTONE

Chaque année, plus de 700 binationaux franco-suisses se soustraient aux obligations militaires en Suisse en effectuant un seul jour de service en France. Cette journée ne doit plus être reconnue comme équivalente, a souligné Isabelle Chappuis (Centre/VD) pour la commission.

Bundesrat Martin Pfister hoert einem Votum zur Revision des Nachrichtendienstgesetzes zu, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 3. Juni 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/A ...
Martin Pfister.Keystone

Le Conseil fédéral a déjà annoncé son intention d'entamer des négociations avec la France afin que la «Journée défense et citoyenneté» ne soit plus reconnue comme équivalente au service militaire en Suisse, a indiqué le ministre de la Défense Martin Pfister.

Mêmes règles pour tous les binationaux

Pour le National, si la situation des binationaux franco-suisses était la plus urgente à régler, à terme, il faut les mêmes règles pour tous les binationaux. Il a adopté par 120 voix contre 71 une motion de commission en ce sens.

Le service militaire accompli par les doubles nationaux suisses à l'étranger doit être comparable à celui qui doit être effectué en Suisse. Sinon, les doubles nationaux doivent s'acquitter de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse

Pour le Conseil fédéral, cette mesure est disproportionnée. La Suisse devrait revoir l'ensemble des accords concernant les doubles nationaux. A part la France, le nombre de dispenses annuelles n'atteint dans aucun pays un niveau susceptible d'influencer l'alimentation de l'armée, a noté Pfister. Elles s'élèvent à 85 pour l'Allemagne, 13 pour l'Autriche, 31 pour l'Italie et 14 pour d'autres pays. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer sur ce deuxième texte. (jah/ats)

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L'aggravation des menaces terroristes et numériques nécessite d'étendre encore davantage les pouvoirs du Service de renseignement de la Confédération. Le National a soutenu mercredi par 111 voix contre 40 et 21 abstentions une révision la loi sur le renseignement. Au grand dam de la gauche.
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