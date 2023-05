«La Suisse doit aboutir à un accord avec l’UE d’ici l’été 2024»

Le Mouvement européen Suisse a lancé samedi à Berne sa campagne pour les élections fédérales du 22 octobre 2023. Il appelle à voter en faveur des candidats s’engageant à œuvrer au renforcement des relations entre la Suisse et l’Union européenne.

Le mouvement appelle à soutenir des candidats qui s’engagent en faveur d’une politique européenne garantissant à la Suisse un accès complet au marché intérieur européen ainsi qu’une pleine participation aux programmes de coopération de l'UE.

La liste des candidats soutenus sera finalisée et communiquée d’ici la fin du mois de juin. L’objectif est de faire élire une «coalition européenne» solide et transpartisane à même de contribuer à faire avancer la politique européenne de la Suisse durant la prochaine législature.

Aboutir à un accord

«La Suisse doit aboutir à un accord avec l’UE d’ici l’été 2024. Plus que jamais, nous avons besoin de parlementaires qui affichent clairement leur position et font preuve de clarté», estime Eric Nussbaumer, le président du Mouvement européen Suisse.

En marge de son assemblée générale, le Mouvement européen a remis le Prix de l’Europe à cinq personnalités, récompensées pour leur contribution à la promotion de l'idée européenne.

La conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE) a été distinguée dans la catégorie politique. Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO et présidente de Swissuniversities, a été choisie dans la catégorie économie et société. Les autres lauréats sont Marc Rüdisüli. Le président des Jeunes du Centre Suisse remporte le prix révélation. Enfin, les journalistes de la radio-télévision alémanique SRF, Oliver Washington et Curdin Vincenz sont distingués dans la catégorie information et médias. (chl/ats)