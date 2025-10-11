beau temps13°
Politique

Engins pyro' et canons à eau: Une manif pro-Palestine dégénère à Berne

Image: KEYSTONE

Engins pyro' et canons à eau: Une manif pro-Palestine dégénère à Berne

Une manifestation contre la guerre à Gaza a rassemblé plusieurs milliers de participants samedi à Berne. Des pétards et des engins pyrotechniques ont été allumés et lancés, notamment en direction des forces de l'ordre.
11.10.2025, 17:2111.10.2025, 19:22

«Shame on you» (honte à vous), ont scandé des manifestants, qui ont fait face à une police mobilisée en force, avec l'appui de policiers d'autres cantons, a constaté sur place une journaliste de Keystone-ATS.

Protesters gather in front of the train station during an unauthorized demonstration for Gaza in Bern, Switzerland, Saturday, October 11, 2025. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Image: KEYSTONE

En tête du cortège figuraient des personnes masquées. Arrivés devant le Palais fédéral, dont le périmètre avait été bouclé, les participants à cette manifestation non autorisée ont essuyé les jets des canons à eau et les gaz lacrymogènes utilisés par la police pour les repousser. Les forces de l'ordre ont expliqué sur X que les manifestants avaient tenté de forcer les barrages.

Coordination Étudiante pour la Palestine UNIGE / Instagram screenshot
Capture d'écran d'une vidéo publiée en story Instagram par la Coordination Étudiante pour la Palestine de l'Université de Genève (UNIGE), samedi lors de la manifestation à Berne.

La police a fait état de dégâts et prévenu qu'aucun nouveau défilé ne serait toléré au centre-ville.

Les forces de l'ordre ont fini par encercler des manifestants participant au rassemblement. Il y a eu un incendie, et les pompiers sont intervenus.

Empêchés d'occuper la gare à Berne

La police est intervenue samedi en début de soirée à Berne pour empêcher l'occupation de la gare lors de la manifestation pro-palestienne qui a rassemblé des milliers de personnes dans la capitale. Des participants avaient annoncé vouloir bloquer les voies, selon la police.

Les manifestants, empêchés dans leur projet, ont reculé, avant de se disperser, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Mais après 18h30, les forces de l'ordre, présentes en nombre, faisaient encore usage de lances à eau contre plusieurs centaines de personnes.

La manifestation non autorisée a été tendue durant une bonne partie de l'après-midi, et la police bernoise a reçu le renfort de celles de plusieurs cantons.

ats/dg

