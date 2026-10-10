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Succession de Parmelin: Aeschi veut au moins deux candidats

Succession de Parmelin: Aeschi veut au moins deux candidats

Le chef du groupe UDC ne s’engage pas sur la présence d’une femme sur le ticket, qui sera arrêté le 20 novembre.
10.10.2026, 15:5810.10.2026, 15:58
Nationalrat Thomas Aeschi, SVP-ZG, spricht anlaesslich der Debatte zur Verschaerfung Lex Koller, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 22. September 2026 in Bern. (KEYSTONE/Pet ...
Thomas Aeschi.Keystone

Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi défend un ticket avec au moins deux candidatures pour succéder au conseiller fédéral Guy Parmelin. Il s'engagera en faveur d'un tel choix, a-t-il déclaré dans l'émission «Samstagsrundschau» de la radio alémanique SRF.

Le conseiller national zougois n'a pas répondu directement à la question de savoir si au moins une femme devait figurer sur le ticket: «il est clair qu'il faut des femmes et des hommes au Conseil fédéral.» Les régions linguistiques doivent également être représentées de manière «adéquate», selon lui. Parmi les autres critères, l'aptitude à diriger, la capacité à s'imposer, sans oublier le charisme.

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On savait déjà que le parti entendait accorder une attention particulière aux qualités de leadership des candidats pour diriger le Département fédéral de justice et police (DFJP) ou celui de la défense (DDPS), les deux départements où il estime qu'une vacance est la plus probable. «L'UDC est bien entendu ouverte à n'importe quel département, nous n'en revendiquons aucun», a déclaré Thomas Aeschi sur les ondes de la SRF.

Le groupe parlementaire UDC décidera du ticket et des nominations lors de sa séance du 20 novembre. L'Assemblée fédérale élira le successeur de Guy Parmelin le 9 décembre. Aucune candidature officielle n'a encore été annoncée.

Quant à savoir s'il sera lui-même candidat, Thomas Aeschi a indiqué qu'il communiquerait sa décision «en temps voulu». (dal/ats)

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