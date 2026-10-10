Esther Friedli ne briguera pas la succession de Guy Parmelin

La sénatrice UDC saint-galloise préfère se concentrer sur son mandat au Conseil des Etats et souhaite se représenter l’an prochain.

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Esther Friedli. Keystone

La conseillère aux Etats UDC de Saint-Gall Esther Friedli ne briguera pas le siège de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Elle préfère se concentrer sur son mandat de conseillère aux Etats, a-t-elle déclaré vendredi au portail d'information Toggenburg 24.

Elle souhaite se représenter l'année prochaine et visera une réélection au Conseil des Etats. «Je serais heureuse d'être réélue et de pouvoir continuer à m'engager pour Saint-Gall», a souligné Esther Friedli dans son entretien avec Toggenburg 24. Elle se sent honorée d’être considérée comme candidate.

Mme Friedli était considérée comme l’une des candidates les plus prometteuses parmi les candidats potentiels pour succéder au conseiller fédéral sortant Guy Parmelin, actuel président de la Confédération. Son éventuelle candidature soulevait toutefois la question d'une surreprésentation du canton de Saint-Gall au gouvernement fédéral. En effet, avec Karin Keller-Sutter (PLR), le canton compte déjà une conseillère fédérale.

De nombreuses voix estiment que le moment est venu pour l'UDC d'élire la première conseillère fédérale de son histoire. Après le refus d'Esther Friedli, la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz et la conseillère d'Etat zurichoise et ancienne conseillère nationale Natalie Rickli restent en course parmi les noms cités. (dal/ats)