Votre nom sonne étranger, vos chances d’être élu sont moindres

Echec des partis de Macron et Le Pen: les élections françaises en 4 points

Les Français ont boudé les urnes, dimanche, au 2e tour des élections régionales. La gauche et la droite peuvent prétendre à une nouvelle dynamique à dix mois de la présidentielle.

Près des deux tiers (66.3% selon une estimation à 19h) des 48 millions d'électeurs français ne se sont pas exprimés lors des élections régionales en France, à peine moins que la semaine dernière qui avait marqué un record pour des élections depuis le début de la Ve République, en 1958. Les bureaux de vote ont fermé à 20h.

Ce second tour a confirmé l'échec des partis de Marine Le Pen (droite radicale et populiste) et d'Emmanuel Macron (En Marche, parti au pouvoir) et le sursaut des partis …