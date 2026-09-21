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Jura: nouvelle démission aux Bois, qui n'a désormais plus d'exécutif

En crise, la commune des Bois (JU) n'a plus d'exécutif

The sun shines through the morning mist in the countryside of the canton of Jura in Les Bois, Switzerland, Friday, October 13, 2017. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
La commune des Bois est située au coeur des Franches-Montagnes (photo d'illustration).Image: KEYSTONE
La crise institutionnelle se poursuit aux Bois (JU). La commune franc-montagnarde n'a désormais plus d'exécutif, le dernier membre ayant démissionné lundi matin.
21.09.2026, 19:3521.09.2026, 19:35

Les sept membres du Conseil communal des Bois (JU) ont démissionné, le dernier ayant jeté l'éponge lundi matin, selon une information de la RTS. Depuis plusieurs jours, l'exécutif communal ne pouvait plus prendre de décision, car le quorum n'était plus réuni.

Démissions demandées par le législatif

Un audit externe avait sévèrement critiqué le fonctionnement de la commune franc-montagnarde. Le Conseil général a voté en début de semaine dernière une résolution non contraignante demandant aux membres du Conseil communal de rendre leur tablier.

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Après la quatrième des sept démissions, intervenue le 15 septembre, le quorum de quatre conseillers minimum n'était plus atteint. L'exécutif pouvait encore gérer les affaires courantes, mais n'avait plus le droit de prendre de décisions.

La commune est bloquée

Le Délégué jurassien aux affaires communales Christophe Riat a rencontré jeudi les trois membres restants du Conseil communal, le Bureau du Conseil général et le groupe interpartis pour faire le point. Un membre de l'exécutif a jeté l'éponge durant la séance et les deux derniers ont suivi entre vendredi et lundi matin.

Une partie de la vie de la commune est donc temporairement bloquée, même si les décisions ne passant pas par le Conseil communal peuvent encore être prises. Les partis doivent désormais trouver des candidats pour former un nouvel exécutif. Il en faut six, le maire étant élu par le peuple. (btr/ats)

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