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Hans-Peter Portmann ne se représentera pas au National en 2027

Hans-Peter Portmann ne se représentera pas au National en 2027

Le PLR zurichois reste toutefois ouvert à une candidature au Conseil des Etats, à condition que son parti et l’UDC présentent un ticket commun.
10.10.2026, 15:2110.10.2026, 15:21
Hans-Peter Portmann, FDP-ZH, stellt eine Frage, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 18. Juni 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Hans-Peter Portmann.Keystone

Le conseiller national PLR zurichois Hans-Peter Portmann ne briguera pas de nouveau mandat en 2027. L'élu de 63 ans se dit toutefois disponible pour une éventuelle candidature au Conseil des Etats. Il a partagé samedi sur X un article en ce sens de la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ).

«Lorsqu'un mandat politique devient une routine, il faut envisager d'y mettre un terme dans un avenir proche», a écrit Hans-Peter Portmann. Son engagement en faveur de la collectivité, qui remonte à sa jeunesse, ne prendra toutefois pas fin pour autant.

Le cadre bancaire siège au Conseil national depuis mai 2014. Auparavant, il avait passé 19 ans au Grand Conseil zurichois, d'abord sous les couleurs de l'ancien PDC. Il avait rejoint le PLR en 1999.

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Selon la NZZ, Hans-Peter Portmann pose toutefois des conditions à une éventuelle candidature au Conseil des Etats. Le PLR et l'UDC devraient s'entendre sur un ticket bourgeois commun à deux candidats. Les décisions concernant les nominations au sein des deux partis doivent tomber au printemps 2027, après les élections cantonales, selon le quotidien.

Zurich est actuellement représenté au Conseil des Etats par Tiana Moser (PVL) et Daniel Jositsch (sans parti). (dal/ats)

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