A Genève, la population a augmenté de 7,8% entre 2013 et 2023. Image: KEYSTONE

Voici les communes où la population a le plus augmenté en dix ans

Entre 2013 et 2023, la population suisse a augmenté de 10%, ce qui correspond à quelque 800 000 habitants de plus. Découvrez la situation dans votre commune grâce à notre carte interactive.

Plus de «Suisse»

L'année dernière, la population suisse a connu son augmentation la plus marquée depuis le début des années 1960. Fin décembre 2023, 8,96 millions de personnes habitaient de manière permanente dans notre pays, rapportait la semaine dernière l'Office fédéral de la statistique (OFS). Soit 1,6% plus qu'en 2022.

Cette hausse fait suite à des années de croissance continue. Entre 2013 et 2023, la population résidente suisse a augmenté de plus de 800 000 unités, marquant une progression de 10%.

Au cours de la dernière décennie, l'écrasante majorité des 2136 communes que compte aujourd'hui la Suisse a connu une hausse de la population. Seules 309 d'entre elles ont vu le nombre de leurs habitants baisser, alors que six n'ont enregistré aucune variation.

Regardons d'abord du côté des «perdants». Il s'agit essentiellement de petites communes, dont la grande majorité compte moins de 5000 habitants. Elles se situent surtout dans les vallées alpines, ainsi que dans le Jura bernois, le Jura et à Neuchâtel.

Le podium résume très bien cette situation: on y trouve deux communes de moins de 50 habitants et une qui en compte moins de 300:

Cerentino (TI), passée de 61 à 38 habitants: -37,7% Rebévelier (BE), passée de 45 à 34 habitants: -24,4% Guttannen (BE), passée de 321 à 247 habitants: -23,1%

Les villes sont rares dans cette partie du classement. Font notamment exception Le Locle et La Chaux-de-Fonds, qui ont perdu, respectivement, 630 et 1469 résidents. Il s'agit des deux communes ayant perdu le plus d'habitants en chiffres absolus. Elles sont suivies par Chiasso (508), Moutier (437) et Davos (411).

Cerentino a perdu −37,7% de ses habitants en dix ans. Image: Shutterstock

Doubler la population

A l'autre bout du classement, on retrouve également des communes plutôt petites. Celles ayant enregistré les hausses les plus significatives comptent moins de 5000 habitants.

Ainsi Weiach (ZH), qui a presque doublé sa population, passant de 1077 à 2123 résidents. A la deuxième place du podium, on retrouve Hüniken (SO), passée de 86 à 160 habitants, suivie par Henniez (VD), qui en compte 266, contre 450 fin 2013. Ces trois communes affichent des augmentations allant de 69 à 97%.

Les principales villes suisses ont enregistré des progressions moins spectaculaires. Elles se situent au-dessous de la moyenne nationale, à l'exception de Winterthour et Zurich, dont la population a progressé de près de 13% en dix ans. Suivent Lausanne (+8,5%) et Genève (+7,8%), tandis que Berne et Bâle affichent une hausse plus modérée, +6,3 et +5,3%, respectivement.

En chiffres absolus, il s'agit évidemment des communes ayant connu la progression la plus importante. Les six villes citées ont vu leur population totale augmenter de quelque 106 000 habitants.

On remarque finalement que, sur les 20 communes ayant enregistré la hausse la plus élevée, 12 se trouvent en terres vaudoises. Il ne s'agit pas, pourtant, du canton affichant la croissance la plus importante: sur le podium régional, on retrouve Fribourg, l'Argovie et Thurgovie. Vaud n'arrive «que» quatrième.