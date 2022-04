Elections en France: Le premier tour est à la une de la presse romande

Et pour gagner, Emmanuel Macron, jugé hautain et arrogant et qui s'est permis de rester en surplomb de la campagne du premier tour, capitalisant sur un bilan plutôt solide et son statut de chef de la nation durant la crise du Covid[-19] et la guerre en Ukraine, va devoir cette fois-ci descendre parmi la plèbe et se confronter à ce qu'il a négligé: les préoccupations quotidiennes des Français, flambée des prix en tête».

