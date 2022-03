Ah! Et il n'a pas honte, Proust?

«Certains diront que ce n’est pas glorieux. Et ça me fait penser à cette phrase qu’a dit un jour à Surcouf (célèbre corsaire français) un officier britannique: “Vous les Français, vous vous battez uniquement pour l’argent. Nous, on se bat pour l’honneur”. Et Surcouf a répondu: “Chacun se bat pour ce qui lui manque”»