Extinction Rebellion livre un guide pour devenir un bon rebelle



Extinction Rebellion: petite leçon de slogans pour être un bon rebelle

Le mouvement écologiste XR a délivré un guide pour devenir un bon rebelle à l'occasion du blocage. Un starter-pack entre conseils et slogans. Saurez-vous reconnaître les mots d'ordre propre à Extinction Rebellion? Notre quiz!

Vous voulez devenir un rebelle du climat et rejoindre le mouvement de lutte? Pas de problème, Extinction Rebellion (abrégé XR) a pensé à tout. À l'occasion du blocage de la ville de Zurich qui a commencé ce lundi, il propose aux intéressés un véritable «kit de démarrage».

On y trouve notamment:

Quelques notions de droit pénal, au cas où vous vous feriez arrêter.

Des conseils pratiques pour gérer une désobéissance civile, en toute décontraction et avec plein de pragmatisme.

Une sélection d'infos climatiques très alarmantes pour clouer le bec de votre grand-mère lors du prochain repas de famille.

Et même une série de chants pour se donner du courage pendant la manif'! (Yeah!)

Mais vous y trouverez aussi et surtout une liste de slogans forts. Watson vous propose donc un quizz pour vous entraîner et vérifier que vous êtes bel et bien prêt à rejoindre la rebellion pour le climat.

Prochaine étape pour adhérer au mouvement: connaître le nom de ces champignons fous... mais non, on vous charie. 1 / 27 Champignons fous Autre question essentielle: c'est quoi James Bond?

