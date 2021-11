Quiz

Etes-vous accro aux écrans? Faites ce test pour vérifier

La Ville de Lausanne a lancé sa campagne de prévention pour attirer l'attention sur la place des écrans dans notre quotidien. Et vous, est-ce que vous avez de quoi vous sentir visé? Pour le savoir, faites le quiz!

La campagne de prévention de Lausanne pour promouvoir «un usage sain et modéré des écrans» a commencé! Et pour être un peu plus pertinente, la ville a même mis au point une petite liste de slogans de méditation sur nos habitudes avec nos écrans. 👇

Au cas où vous ne sauriez pas marcher droit... image: www.ecran-total.ch

Ou si vous n'aviez pas un instinct parental surdéveloppé... image: www.ecran-total.ch

Et vous, est-ce que vous devez vous inquiétez de votre consommation des écrans?