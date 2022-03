Des réfugiés d'Ukraine faisant la queue et attendant d'être enregistrés devant le Centre fédéral d'asile de Zurich, le 13 mars 2022. Image: KEYSTONE

La Suisse débordée par l'important afflux de réfugiés ukrainiens

Les centres fédéraux accueillant les réfugiés au statut S ont atteint, mardi, leur capacité administrative maximale. Le Conseil fédéral attend pourtant encore des milliers d'autres Ukrainiens.

Les réfugiés ukrainiens affluent de plus en plus nombreux en Suisse. Mardi, plus de 5000 d'entre eux s'étaient déjà enregistrés dans les six centres fédéraux ouverts. Ceux-ci ont cependant tous atteint les limites de leurs capacités, en attendant que la Confédération améliore son efficacité.

L'enregistrement des réfugiés pour l'obtention d'un permis S a entraîné de longues files d'attente, en particulier au centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich. Lequel canton accueille la plupart des arrivants pour l'instant. Les autres centres ouverts se trouvent à Boudry (NE), Bâle, Berne, Chiasso et Altstätten (SG). 👇

Image: datawrapper/watson

Centres fédéraux en débordement

Mardi à la mi-journée, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a dû annoncer sur Twitter que le centre fédéral de Zurich ne pourrait plus enregistrer davantage de réfugiés jusqu'à la fin de la journée.

Le site zurichois, qui cédera jeudi cette compétence à la Confédération, est débordé par le nombre de demandes de permis S. Il en est de même pour les cinq autres.

D'après le SEM, les réfugiés peuvent vérifier sur les sites en ligne des centres fédéraux, lesquels affichent complet et lesquels sont encore peu occupés.

Jusqu'à 60 000 réfugiés doivent encore arrivés

A Zurich, le centre fédéral de requérants d'asile et le site supplémentaire d'accueil, ouvert récemment près de la gare centrale, attribuent immédiatement un logement aux réfugiés ukrainiens. Jusqu'à présent les clés de centaines de logements ont pu être délivrées. Personne n'est laissé à la rue, assure le SEM tout en précisant qu'il n'y a pas de quota pour le statut de protection S. «Les réfugiés peuvent prendre leur temps pour s'enregistrer».

En prévision d'une éventuelle pénurie provisoire, la municipalité de Zurich a décidé de mettre à disposition une grande salle sportive dans le sud-ouest de la ville. Dès mardi prochain, la Saalsporthalle pourra accueillir jusqu'à 200 réfugiés de passage ou dans l'attente de pouvoir déposer leur demande de permis S.

La situation en Suisse est incomparable avec ce que connaît la Pologne, où plus d'1,8 million de réfugiés sont déjà arrivés, contre 5211 ici, a indiqué mardi le SEM. Le Conseil fédéral attend jusqu'à 60 000 réfugiés en provenance d'Ukraine. (ats/mndl)