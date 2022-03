Réfugiés ukrainiens en Suisse: tout savoir sur leur statut exceptionnel

A ce propos, Fredy Fässler, président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, a apporté quelques éléments de précisions sur ce que la Confédération cherche a faire avec ce fameux statut S:

Fredy Fässler, président de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Image: sda

Il vise la facilité. «Le but est d’octroyer une protection collective à un groupe déterminé pour la durée d’une menace grave, en particulier en cas de guerre», selon la communication du Conseil fédéral. Le droit de séjour en Suisse est limité à un an, mais peut être prolongé. Le statut S permet le regroupement familial. Karin Keller-Sutter a, par ailleurs, annoncé:

«Le défi pour la Confédération et les cantons est que de nombreux réfugiés arrivent, mais nous ne savons pas exactement combien. Il fallait trouver une façon rapide et pragmatique de leur offrir rapidement une protection.»

En deux semaines, plus de 2,5 millions de personnes ont quitté l’Ukraine en direction de l’espace Schengen (dont la Suisse fait partie) . Le Conseil fédéral s’attend à ce qu’elles soient de plus en plus nombreuses à venir en terres helvétiques en quête de protection.

Qui est la maîtresse russe de Poutine, qu'on dit planquée en Suisse?

L'ancienne championne olympique de gymnastique rythmique, Alina Kabaeva, compagne de Vladimir Poutine, vivrait «avec ses quatre jeunes enfants» en Suisse, dans un «chalet sécurisé».

Le Tessin et la côte Atlantique. La famille (élargie) du président Poutine a bon goût. Commençons par le Tessin. Le tabloïd américain The New York Post, en sa célèbre «Page Six» consacrée aux potins et repris par le site français Vanity Fair, affirme que la maîtresse du chef du Kremlin, Alina Kabaeva, vivrait à l'abri dans un «chalet sécurisé», quelque part en Suisse, «avec ses quatre jeunes enfants».