Voici les 4 meilleurs restaurants de Suisse selon le Guide Michelin

La Suisse compte désormais quatre restaurants triplement étoilés dans le Guide Michelin.

Le Memories à Bad Ragaz (SG) rejoint ce club très fermé. Ainsi, l'établissement du chef Wassmer et sa nouvelle étoile rejoignent le Restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier, le Cheval Blanc by Peter Knogl situé à Bâle, et le Schloss Schauenstein à Fürstenau au Grisons qui conservent leurs trois étoiles, soit la notation maximale.

«Chaque assiette est une ode à son terroir généreux, à la diversité de ses produits qui varient au fil des saisons et au talent de ses producteurs» Le Guide Michelin à propos du Memories

«L'année 2022 a été exceptionnelle pour la gastronomie suisse», a déclaré lundi le directeur international du Guide Michelin Gwendal Poullenne. «Malgré des temps difficiles, elle a continué à prospérer dans tout le pays», a-t-il conclu.

Un «savoir-faire irréprochable»

Sven Wassmer a été distingué pour «son savoir-faire irréprochable, sa capacité à miser sur l'essentiel, son style authentique et unique ainsi que sa sélection des meilleurs produits», selon le guide de renom. «Ses plats innovants célèbrent la région alpine dans toute sa dimension», a ajouté Gwendal Poullennec.

Image: instagram

Le Memories fait par ailleurs partie des 11 nouveaux restaurants à avoir obtenu l'Etoile verte Michelin. Cette distinction qui récompense la durabilité est désormais détenue par 29 établissements helvétiques.

L'étoile verte, bio et écologique

En plus des étoiles traditionnelles récompensant une cuisine exceptionnelle, le Guide Michelin a introduit, en janvier 2022, l'étoile verte qui salue l'engagement des établissements en faveur de la gastronomie écoresponsable. En bref, l'étoile verte récompense:

L'attention portée à l'origine des produits.

Le travail sur la gestion des déchets.

Un total de 109 établissements ont une étoile. Dix romands font leur entrée dans cette liste:

Le Njørden (Aubonne/VD)

Le Pont de Brent (Brent/VD)

Les Trois Tours (Fribourg)

Les Montagnards-Le Sommet (Broc/FR)

La Teinturerie (Delémont/JU)

L'Atelier Robuchon (Genève)

La Micheline (Genève)

Stéphane Décotterd (Montreux/VD)

La Table du Valrose (Rougemont/VD)

L'Atelier Gourmand (Sierre/VS)

Un restaurant végan étoilé

Le Guide Michelin a, pour la première fois, attribué une étoile à un restaurant 100% végan, en Suisse. Le KLE à Zurich, qui n'utilise aucun produit d'origine animale, est dirigé par la cheffe Zineb Hattab. Lundi à Lausanne, celle-ci s'est réjouie que la cuisine végétalienne soit considérée à l'égal des autres.

Image: instagram

(ats/sia/cru)