Une foule immense et une chaleur intense à la Street Parade de Zurich

Ils étaient des centaines de milliers à danser dans les rues de Zurich samedi, à l'occasion de la 32e édition de l'événement musical.

Des centaines de milliers de personnes ont dansé sur les bords du lac de Zurich samedi à l'occasion de la 32e Street Parade. Les principaux accessoires des fêtards pour cette édition très estivale étaient les éventails et les bouteilles d'eau.

Avec une température de 33 degrés, les visiteurs avaient déjà chaud avant de commencer à bouger, mais ils ont encore un peu plus chaud en dansant. Les perles de sueur se sont rapidement ajoutées au maquillage scintillant et au bodypainting.

A 14h00 précises, les 29 Love Mobiles se sont mises en marche pour le long cortège qui devait les mener jusqu'en soirée de la rive droite de la rade jusqu'à la rive gauche du lac.

Comme pour les autres grandes manifestations du genre, il était difficile d'estimer le nombre de participants pour la plus grande fête techno du monde. Celui-ci devrait de nouveau atteindre les 900 000, comme les années passées.

Le service de secours de la ville a rappelé aux visiteurs de boire beaucoup d'eau. En raison de la chaleur, deux installations d'arrosage ont été installées le long du parcours pour permettre à des centaines de danseurs de se rafraîchir en même temps.

Dans un premier bilan, les services de secours ont indiqué avoir pris en charge environ 140 personnes jusqu'à 17h00, principalement pour des coupures et des écorchures, ainsi que des problèmes liés à l'alcool, la drogue ou la chaleur. C'est un peu moins que l'année passée, ont-ils précisé à Keystone-ATS. (ats)