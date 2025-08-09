beau temps30°
DE | FR
burger
Suisse
Zurich

Une foule immense et une chaleur intense à la Street Parade de Zurich

epa12290908 People attend the 32th Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &quot;Live Love, Love Life&quot;. EP ...
Keystone

Une foule immense et une chaleur intense à la Street Parade de Zurich

Ils étaient des centaines de milliers à danser dans les rues de Zurich samedi, à l'occasion de la 32e édition de l'événement musical.
09.08.2025, 18:2509.08.2025, 18:25
Plus de «Suisse»

Des centaines de milliers de personnes ont dansé sur les bords du lac de Zurich samedi à l'occasion de la 32e Street Parade. Les principaux accessoires des fêtards pour cette édition très estivale étaient les éventails et les bouteilles d'eau.

Hundreds of thousands of participants dancing through the streets during the 32th Street Parade in the city center of Zurich, Switzerland, Saturday, August 9, 2025. The annual dance music event Street ...
Keystone

Avec une température de 33 degrés, les visiteurs avaient déjà chaud avant de commencer à bouger, mais ils ont encore un peu plus chaud en dansant. Les perles de sueur se sont rapidement ajoutées au maquillage scintillant et au bodypainting.

A 14h00 précises, les 29 Love Mobiles se sont mises en marche pour le long cortège qui devait les mener jusqu'en soirée de la rive droite de la rade jusqu'à la rive gauche du lac.

epa12291168 People cool off at a water sprayer during the 32nd Street Parade in Zurich, Switzerland, 09 August 2025. The annual dance music event Street Parade runs this year under the slogan &#039;Li ...
Keystone

Comme pour les autres grandes manifestations du genre, il était difficile d'estimer le nombre de participants pour la plus grande fête techno du monde. Celui-ci devrait de nouveau atteindre les 900 000, comme les années passées.

Plus de 10 000 personnes à la Lake Parade 2025 à Genève malgré la pluie

Le service de secours de la ville a rappelé aux visiteurs de boire beaucoup d'eau. En raison de la chaleur, deux installations d'arrosage ont été installées le long du parcours pour permettre à des centaines de danseurs de se rafraîchir en même temps.

Dans un premier bilan, les services de secours ont indiqué avoir pris en charge environ 140 personnes jusqu'à 17h00, principalement pour des coupures et des écorchures, ainsi que des problèmes liés à l'alcool, la drogue ou la chaleur. C'est un peu moins que l'année passée, ont-ils précisé à Keystone-ATS. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses
de Sven Papaux
1
Les Suisses se détournent du téflon: voici les meilleures alternatives
de Benjamin Weinmann
2
Pourquoi la découverte d'un dinosaure en Suisse est restée secrète 12 ans
de Sabine Kuster
«La Suisse doit se préparer à des étés alternants canicules et déluges»
de Kilian Marti
2
Thèmes
Demo Of Anura® MagicMirror V7
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
3
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
Des mouvements de terrain visibles dès 2016 par satellite à Blatten
Depuis 2016, à Blatten, dans le Haut-Valais, les mouvements n'ont cessé d'augmenter au fil des ans avant que l'éboulement ne rase le village tout entier.
Des signes avant-coureurs de l'éboulement de Blatten (VS) étaient déjà visibles depuis l'espace des années avant la catastrophe. Comme le montre une analyse d'images satellites de l'Agence spatiale européenne (ESA), la pente du Petit Nesthorn bougeait déjà en 2016.
L’article