Un homme de 31 ans se serait noyé dans la Linth

Un Roumain de 31 ans résidant à Glaris est présumé noyé dans la Linth près de Schänis, déclenchant une vaste opération de recherche.

Un Roumain de 31 ans habitant le canton de Glaris s'est vraisemblablement noyé dans la Linth dimanche, près de Schänis (SG). Un important dispositif a été mis sur pied pour retrouver le disparu.

La centrale d'urgence a été prévenue peu après 14h30 qu'une personne a coulé dans la rivière et n'est plus réapparue, indique dimanche la police cantonale st-galloise. Un important déploiement de pompiers, de services de secours et de sauvetage en rivière, de plongeurs de la police et de diverses autres patrouilles s'est mis à sa recherche.

Différents corps de police et la Société Suisse de Sauvetage (SSS) mettent actuellement en garde contre la baignade dans les rivières. En raison des niveaux d'eau élevés, des tourbillons et des courants imprévisibles et dangereux peuvent se former. (chl/ats)