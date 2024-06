Image d'illustration. Image: Shutterstock

Il faut éviter de nager seul en Suisse

Le Bureau de prévention des accidents recommande de ne pas se baigner seul dans les lacs et rivières en été en Suisse sans les précautions suivantes. 👇

A l'approche de l'été, le Bureau de prévention des accidents (BPA) recommande de ne pas se baigner seul dans les lacs et les rivières, car cela représente un surrisque de noyade. Une aide à la flottaison est aussi conseillée.

En Suisse, chaque année, plus de 20 personnes se noient en nageant en eau libre. Dans un cinquième des cas (22%), elles se baignaient seules, rappelle mercredi le BPA dans un communiqué. Et d'ajouter que ce nombre est probablement plus élevé car pour près de la moitié des noyades, on ne sait pas si la personne était accompagnée ou non.

Le BPA recommande donc de toujours se munir d'une aide à la flottaison, par exemple une bouée de natation en eau libre. Selon lui, la moitié des nageuses et nageurs en eau libre en Suisse utilisent une telle aide, principalement un sac étanche ou une bouée (32%) ou un autre dispositif (14%).

Le BPA conseille encore de ne pas consommer d'alcool et de drogues avant la baignade, de ne pas se baigner sans surveillance si l'on n'est pas en bonne santé, de garder les enfants à l'oeil et de porter une combinaison en néoprène pour éviter une hypothermie. (jah/ats)