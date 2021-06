Suisse

Un physio va refuser les patients non vaccinés du Covid



Un physio décide de refuser les patients non vaccinés

Pour protéger sa clientèle et se protéger lui-même, un praticien vaudois a décidé de fixer un ultimatum à ses patients: pas de rendez-vous sans vaccination. Il justifie son choix comme une incitation à se faire vacciner.

Antonin Moraz, un physiothérapeute de Denges (VD) ne soignera plus les patients de 75 ans non vaccinés, dès le mois de juillet. Et dès septembre, il fera de même pour ses autres patients ayant fait le choix de ne se faire administrer le sérum, rapporte le quotidien 24 heures.

«Cette décision ne vaut que pour les personnes qui ont choisi de ne pas se vacciner. Pas pour celles qui ne le peuvent pas, pour des raisons de santé» 24heures

L'explication du physio

Le praticien de 57 ans dit s'être fait vacciner pour se protéger lui et ses patients. «J’ai réalisé plus de 2500 traitements durant la pandémie en respectant scrupuleusement les mesures barrières.» Ce qui inclut le port du masque «dix heures par jour depuis plus d’un an».

«Ma motivation principale est qu’à un moment l’effort à fournir devient trop important, mais c’est aussi, à ma modeste mesure, un encouragement en faveur du vaccin. Je me suis employé longuement à faire de la pédagogie auprès d’une minorité de mes patients qui hésitaient à franchir le pas.»

Plus de 30% des patients de son cabinet se sont déjà fait injectés les deux doses du vaccin. Il estime que son annonce ne lui fera pas perdre de clients, mais que ça lui fera plutôt en gagner «car ça rassure beaucoup de personnes.» Il espère également qu'à terme ses séances pourront se faire sans masque.

Bien que la décision d'Antonin Moraz semble être une exception dans le milieu de la physiothérapie romande, son choix est tout à fait légal.

