Pénurie du personnel médical en Suisse: «le grand défi des prochaines années»

«Sans une adaptation des tarifs, l'inflation frappera très durement les hôpitaux suisses et continuera de mettre les marges opérationnelles sous pression», Patrick Schwendener, de PwC Suisse. Image: sda

Le secteur de la santé suisse est menacé par une «aggravation impitoyable» de la pénurie de personnel d'ici à 2040, alerte une nouvelle étude.

Il manquera à cette date près de 40'000 infirmières et 5500 médecins, a calculé le cabinet de conseil PwC.

Alors que les traces de la pandémie de Covid-19 sont encore visibles dans le fonctionnement opérationnel des fournisseurs de soins, les effets de la pénurie se sont amplifiés depuis lors, avec des unités de soins fermées, des lits non exploités et des défis opérationnels, indique l'étude de PwC, dévoilée par la NZZ am Sonntag et que l'agence de presse Keystone-ATS a pu consulter.

Outre les 40'000 infirmiers et 5500 médecins manquants, la Suisse souffrira également d'ici à 2040 d'une pénurie de personnel bien formé pour les fonctions de support comme les finances, l'informatique ou les ressources humaines.

L'enquête pointe plusieurs raisons à ces pénuries: l'évolution démographique, le nombre croissant de patients souffrant de nombreuses comorbidités, des conditions de travail précaires et la stagnation du nombre d'étrangers venant en Suisse parmi les professionnels de la santé.

Changements «nécessaires»

Les hôpitaux se retrouvent pris entre deux feux, poursuit l'étude, car l'inflation entraîne une hausse des coûts du matériel et du personnel, alors qu'ils doivent dans le même temps garantir leur attractivité en augmentant les salaires. Or, constate le document, leurs tarifs «à court ou moyen terme ne suivent pas ou pas complètement l'inflation».

Cette combinaison défavorable devrait avoir un impact négatif sur les marges opérationnelles des hôpitaux dans les années à venir, concluent les auteurs de l'étude.

«Sans une adaptation des tarifs, l'inflation frappera très durement les hôpitaux suisses et continuera de mettre les marges opérationnelles sous pression» Patrick Schwendener, de PwC Suisse

Si les hôpitaux ont enregistré l'an passé une nette croissance de leur chiffre d'affaires de 7.1% dans le domaine des soins somatiques aigus, les marges sont trop faibles pour financer à long terme des constructions nouvelles et de remplacement, ajoute l'étude.

«Une transformation des structures de soins, des programmes d'amélioration des résultats opérationnels, une planification active du personnel ainsi que de nouveaux modèles de travail audacieux sont nécessaires et constituent le grand défi des prochaines années» pour le secteur hospitalier, estime Philip Sommer, responsable du conseil dans le secteur de la santé chez PwC Suisse. (chl/ats)