Ces masques vendus en Suisse sont défectueux, êtes-vous concernés?

Le rappel concerne un lot du masque respiratoire KN95 de la marque «SUSISUN». Il existe un risque d’atteinte à la santé. Voici les 5 questions les plus importantes sur le sujet.

Quel type de masque est concerné?

Tout un lot de masques respiratoires KN95 de la marque SUSISUN du type KZ901 du fabricant Zhanjiang Jiahua Pharmaceutical Technology Co., Ltd. ne doivent plus être portés. Leur protection est insuffisante. Le distributeur Good Feeling GmbH, en collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), ordonne un rappel de produit.

Tous les masques «KN95» sont-ils concernés?

Le rappel de produit concerne le lot «20200222». Les autres lots ne sont pas concernés par ce rappel. Les masques portant la désignation «KN95» d'autres fabricants ne sont pas concernés non plus, précise le BPA.

Où est-ce que ces masques sont vendus?

Les masques respiratoires concernés ont été vendus en Suisse via différentes boutiques en ligne et différents canaux de distribution.

Leur emballage ressemble à ça 👇

Que risquent les gens qui portent ces masques?

«En raison d'un effet protecteur insuffisant, les utilisatrices et utilisateurs courent le risque d'être insuffisamment protégés contre des dommages irréversibles pour la santé.» Le Bureau de prévention des accidents

Que doivent faire les acheteurs?

Les acheteurs de ces produits défectueux sont priés de les retourner à Good Feeling GmbH. Ils recevront en échange un produit de remplacement conforme. (jah/ats)