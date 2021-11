Une déco de Noël chute sur six Schwyzoises, deux sont grièvement blessées

Quatre des six femmes blessées par une décoration de Noël ont passé la nuit à l'hôpital. Une enquête est en cours.

Image: sda

Deux des six femmes blessées lors de l'effondrement de la décoration de Noël samedi après-midi dans un centre commercial à Ibach (SZ) ont pu quitter l'hôpital le soir même de l'accident. Les quatre autres ont passé la nuit à l'hôpital. Deux d'entre elles, de 23 et 26 ans, ont été grièvement touchées.

Le porte-parole de la police n'a pas pu préciser la nature des blessures. Une des six femmes a été blessée à la tête. Les six se trouvaient directement sous la décoration de Noël quand celle-ci s'est décrochée du plafond sur une hauteur d'une dizaine de mètres.

La police n'a pas non plus donné davantage de précisions sur les causes de l'accident. Sur sa page internet, le centre commercial s'est dit «profondément touché par cet accident», ne s'expliquant pas pourquoi la décoration de Noël s'est effondrée. (jah/ats)