Les utilisateurs de la plateforme Uber sont la cible d'une nouvelle arnaque. Image: montage watson

Attention à cette arnaque Uber en Suisse

Une nouvelle arnaque circule actuellement dans le pays. Des internautes signalent plusieurs cas d'une escroquerie usurpant l'identité de la célèbre plateforme de transport.

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Un message prétendument envoyé par Uber circule dans les boîtes mai en Suissel. Sous prétexte de vérifier les informations de paiement, des escrocs tentent de récupérer les coordonnées bancaires de leurs victimes. La plateforme Cybercrimepolice.ch met en garde contre cette nouvelle tentative de phishing.

Tout commence par un courriel portant la mention «Action requise». Le message semble provenir du service de transport Uber et invite le destinataire à vérifier ou à mettre à jour ses informations de paiement. Pour effectuer cette démarche, un lien est proposé. Mais celui-ci ne mène pas au véritable site d'Uber: il redirige vers une page frauduleuse qui reprend le logo et l'apparence du service.

Un faux site Uber qui réclame un code de sécurité

Une fois sur le site, la victime est d'abord invitée à fournir ses données personnelles. Elle accède ensuite à une interface imitant parfaitement l'espace de gestion d'un compte Uber, où elle doit renseigner ses coordonnées bancaires.

Mais le piège ne s'arrête pas là pour les victimes:

«Elles sont invitées à y saisir leur données de carte bancaire. La demande du code OTP sert à confirmer une transaction en ligne dans le cadre de l’authentification 3-D Secure.»

En communiquant ce code, la victime risque de valider une transaction effectuée par les escrocs. Les informations récoltées peuvent également servir à d'autres fraudes.

Cybercrimepolice.ch recommande de ne pas cliquer sur les liens contenus dans les messages suspects et de ne jamais communiquer ses informations bancaires sans avoir vérifié l'authenticité de la demande. En cas de doute, mieux vaut contacter directement Uber par ses canaux officiels, plutôt que de suivre les instructions du courriel.

Les personnes ayant déjà transmis leurs coordonnées bancaires doivent immédiatement contacter leur banque pour faire bloquer les cartes concernées et tenter d'obtenir le remboursement d'éventuels paiements. (hun)