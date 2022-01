Simonetta Sommaruga a un plan pour nous éviter une pénurie d'électricité

Dans un tel scénario, la production d'électricité doit pouvoir être poursuivie. Dans cette optique, la ministre a mis en place une taskforce regroupant des personnes de l'administration fédérale et de la Commission fédérale de l'électricité (Elcom).

Le risque de faillite existe pour les entreprises électriques, compte tenu de l'augmentation des prix de l'électricité et des couvertures plus élevées, d'après Simonetta Sommaruga. «La question prioritaire est donc de savoir comment garantir que de l'électricité continue à être produite même si un producteur fait faillite.»

Faire attention à la situation internationale en matière d'approvisionnement en électricité, qui est «très instable». La conseillère fédérale a cité les tensions en Ukraine, des réservoirs de gaz vides et les centrales nucléaires françaises à l'arrêt plus longtemps que prévu. «Si un acteur international important fait défaut, il y a un risque de réactions en chaîne. Cela pourrait mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement», a-t-elle noté.

Les énergies renouvelables indigènes. Sommaruga souhaite accélérer les procédures afin que les grandes installations éoliennes et hydroélectriques puissent être construites plus rapidement.

«Je vais proposer au Conseil fédéral d'anticiper cette mesure et de l'introduire par voie d'ordonnance»

Une loi, actuellement en discussion au Parlement, inclut de telles réserves dans le but de renforcer l'approvisionnement énergétique en Suisse en hiver. «Mais je ne veux pas attendre que le Parlement agisse», a déclaré la socialiste.

Face à la situation tendue en matière d'électricité, Simonetta Sommaruga prévoit des mesures par voie d'ordonnance pour sécuriser l'approvisionnement . Les firmes électriques devraient constituer des réserves de force hydraulique en cas d'urgence, et ce dès l'hiver prochain.

L'expérimentation animale en Suisse (et en six graphiques)

Plus de «Suisse»

La France s'étrangle devant les salaires de Petkovic et Shaqiri

Les plus lus

«Non refusons tout nouveau réacteur nucléaire français à côté de Genève»

Dans une interview à watson, Frédérique Perler, la maire écologiste de Genève, dit sa ferme opposition à la construction de nouveaux réacteurs à la centrale nucléaire du Bugey, en France voisine.

Que savez-vous précisément des intentions du gouvernement français concernant la centrale nucléaire du Bugey, située dans l’Ain, à 70km à vol d’oiseau de la frontière genevoise?

Frédérique Perler: Nous avons appris, Ville et canton de Genève, que la France avait décidé de prolonger de dix ans la durée de vie de la centrale nucléaire du Bugey et qu’une nouvelle installation de dépôt de déchets radioactifs allait être mise en service, sans concertation avec Genève. Cela remonte à 2019. Et puis, à la fin de l’année dernière, nous avons eu connaissance, par la presse, de l’intention du gouvernement français de construire de nouveaux réacteurs dits de nouvelle génération, des EPR, dont possiblement deux au Bugey.