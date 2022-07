Sommaruga ne garantit pas du «gaz pour tout le monde»

La ministre suisse de l'énergie Simonetta Sommaruga s'attend à des pénuries de gaz l'hiver prochain, en raison de la situation internationale.

Du côté de l'électricité, la position est un peu meilleure, car la Suisse a une bonne production d'électricité, selon elle.

«Le Conseil fédéral a pris les devants, mais la Suisse n'est pas une île», déclare Mme Sommaruga dans un entretien diffusé dimanche par la SonntagsZeitung. Elle avertit:

«Personne ne peut garantir qu'il y aura toujours assez de gaz pour tout le monde»

Quelque 300'000 ménages se chauffent au gaz en Suisse, constate la conseillère fédérale. «Si une pénurie de gaz et d'électricité devait se produire, l'énergie serait d'abord rationnée dans l'artisanat et l'industrie», prévient-elle, soulignant que le Conseil fédéral veut épargner les ménages le plus longtemps possible.

La socialiste bernoise appelle à s'affranchir le plus rapidement possible de la dépendance au gaz. «Ceux qui peuvent encore remplacer leur chauffage au gaz devraient le faire». Les demandes de pompes à chaleur et de chauffages à pellets atteignent des chiffres records, note-t-elle, ajoutant que de nombreuses nouvelles installations solaires continuent d'être construites.

Si la production d'électricité est bonne en Suisse, une pénurie de courant n'est pas exclue, en raison de la guerre en Ukraine, avertit la ministre. Elle rappelle:

«Le marché du gaz est étroitement lié à celui de l'électricité»

Mme Sommaruga appelle les cantons à investir davantage dans le développement de l'énergie solaire, du biogaz, ainsi que des centrales éoliennes et hydrauliques. Le Conseil fédéral a décidé de créer une réserve de force hydraulique pour l'hiver prochain, afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement. (chl/ats)