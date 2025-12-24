ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
tribunal

Le Tribunal fédéral condamne un chef de piste à Verbier

Accident mortel à Verbier: le Tribunal fédéral a tranché

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un chef de piste de Verbier, reconnu coupable d’homicide par négligence après un accident mortel survenu en 2014.
24.12.2025, 12:0024.12.2025, 12:22

Le Tribunal fédéral fédéral rejette le recours d'un chef de piste de Téléverbier. Ce dernier avait écopé d'une peine pécuniaire à la suite d'un accident qui avait coûté la vie à une skieuse italienne en décembre 2014.

L'accident s'était produit vers midi, au-dessus de la station de départ d'un télésiège. En voulant rejoindre cette dernière, la jeune femme, une bonne skieuse portant un casque et un masque de ski, avait heurté une corde délimitant un périmètre de sécurité autour du télésiège. La chute avait été si violente qu'elle avait perdu son casque et son masque. Elle était décédée quelques heures plus tard à l'hôpital.

Que dit le tribunal

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral confirme la condamnation à 36 jours-amendes avec sursis prononcée par la justice valaisanne 10 ans après les faits. Le chef des pistes est reconnu coupable d'homicide par négligence pour ne pas avoir veillé à ce que la corde soit rendue visible de loin, par exemple au moyen de fanions, comme cela était le cas par le passé.

Les juges de Mon Repos rappellent que, selon les directives applicables aux remontées mécaniques, celles-ci sont tenues d'assurer la sécurité de leur domaine. Cela implique en premier lieu que «les usagers soient protégés des dangers qui ne sont pas immédiatement identifiables», dans la mesure du raisonnable et de la responsabilité individuelle des skieurs. Ainsi, une signalisation sans équivoque doit être placée à proximité des zones présentant un danger particulier.

A skier rides past a wooden sign as they enjoy the snow and sunny weather during one of the first weekends after the opening of the ski season in the alpine resort of Verbier, Sunday, December 1, 2024 ...
En Suisse, Noël a presque toujours été plus vert que blanc.Image: KEYSTONE

Lors de l'accident de 2014, la zone délimitée par la corde constituait une aire particulière de danger en raison de la proximité du télésiège. Si le recourant ne contestait pas qu'une signalisation particulière aurait dû être mise en place, il affirmait ne pas être directement responsable de cette lacune.

Pour la 1ère Cour de droit pénal, le chef des pistes assumait spécifiquement une responsabilité de surveillance. Il devait compter avec la possibilité que des erreurs soient commises. Dans la mesure où son devoir de diligence portait précisément sur la surveillance d'autres personnes, il ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance. Le fait qu'il n'ait pas installé personnellement la corde ne supprime donc pas sa responsabilité pénale. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Ils skient sur l'Etna en éruption
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Deux cambrioleurs interpellés dans cette ville romande
Deux jeunes hommes ont été interpellés dimanche à Gland après avoir tenté d’ouvrir plusieurs véhicules stationnés sur la voie publique, tandis qu’un troisième suspect est toujours recherché par la police vaudoise.
Deux jeunes hommes ont été interpellés dimanche à Gland (VD) après avoir tenté d'ouvrir des véhicules stationnés dans la rue. Un troisième individu est toujours en fuite.
L’article