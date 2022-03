En Suisse, les jeunes fument moins mais boivent davantage

Les jeunes sont plutôt satisfaits dans la vie mais leurs habitudes ont évolué ces dix dernières années. Moins de tabac, plus d'alcool et ouverture d'esprit. On vous explique tout.

Le projet «Young Adult Survey», a notamment révélé le résultat de son sondage lors d'une conférence de presse jeudi. Image: jeunesse ch-x

Les jeunes fument moins, votent plus à gauche et sont plus ouverts vis-à-vis des différentes communautés. Ils boivent par contre plus et font moins de sport. C'est ce qu'a révélé «Young Adult Survey» (YASS), lors d'une conférence de presse jeudi. Ce projet avait été lancé dans le cadre des enquêtes fédérales auprès de la jeunesse ch-x.

Moins de fumeurs mais plus d'alcoolisme

La satisfaction globale des jeunes est toutefois restée stable entre 2010 et 2019. Leurs habitudes ont en revanche évolué de manière significative. A commencer par le tabagisme: ils étaient 17% à fumer en 2019, contre 25% dix ans plus tôt.

YASS a néanmoins montré une augmentation de la une consommation excessive d'alcool. À l'époque, 10% d'entre eux affirmaient qu'il leur arrivait de consommer cinq verres d'alcool lors d'une même occasion contre à 17% en 2019.

Dans le même temps, le nombre de jeunes pratiquant une activité sportive a diminué, passant de 84% à 74%. Tandis que les jeunes adultes ayant des idées suicidaires a augmenté de 11 à 20%, entre 2015 et 2019, a-t-on également appris jeudi. Les ruptures dans le parcours éducatif ainsi qu'un faible niveau de formation représentant des facteurs de risque.

Ouverture d'esprit et intérêt politique

En outre, notre jeunesse votent plus à gauche qu'il y a dix ans. Ils sont 34% à se situer à gauche de l'échiquier politique. Le centre, lui, a gagné 42% d'entre eux contre 36% auparavant. De moins en moins se considèrent xénophobes ou homophobes. À ce jour, les ratios ont respectivement diminué d'environ 16% et 14% contre 15% et 29% en 2019.

Les valeurs générales des jeunes ont elles peu évolué au fil des années: harmonie privée et indépendance restent une priorité pour eux.

Ils s'emploient toutefois davantage à développer leur créativité et à mener une vie respectueuse de l'environnement. Les valeurs matérialistes et l'importance accordée aux traditions ont elles diminué au fil des années. (ats/sia)