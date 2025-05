Les Beckham étaient tous réunis la semaine passée pour les 50 ans de David. Tous? Non. Deux irréductibles ont sauté les festivités. image: instagram/victoriabeckham

Une guerre «comme Harry et Meghan» déchire la famille Beckham

Une rupture «toxique» aurait assombri les célébrations des 50 ans de David Beckham, fêtés en grande pompe par son clan, la semaine dernière.

Un clan puissant et soudé au Royaume-Uni, un couple exilé aux Etats-Unis, un clash plus ou moins public et des célébrations ternies par l'absence de l'être aimé... Le pitch semble familier. Mais non, cette fois, nous n'allons pas vous bassiner avec Harry et Meghan, les trublions de la famille royale britannique. Mais avec des Anglais toute aussi célèbres. Les Beckham.

Les 50 ans du patriarche

Ils étaient plus ou moins tous réunis autour de David, la semaine passée, pour célébrer les 50 ballets du légendaire retraité. «Plus ou moins», car il manquait l'un des fils prodigues. L'aîné, Brooklyn Beckham, 26 ans, dont on ne sait toujours pas bien s'il est cuistot, mannequin, photographe, influenceur - ou tout ça à la fois.

Cette absence était la seule ombre au tableau de trois jours de célébrations pétaradantes et bruyantes (dans tous les sens du terme), qui se sont achevés par une descente de police à 3h35 du matin, dans l'un des restaurants les plus huppés de Londres, après des plaintes pour nuisances sonores.

Le 3 étoiles Michelin londonien Core a été bien secoué ce week-end. GC Images

Le coup d'envoi avait été donné deux jours plus tôt, le 2 mai, par une grande fête de famille dans le domaine des Beckham dans les Cotswolds, le manoir à 10 millions de livres sterling des Beckham situé au cœur de la campagne anglaise.

La célébration au manoir des Cotswolds. instagram

David a tâché de faire «bonne figure». instagram

Quelques photos et bougies soufflées plus tard, David, Victoria et leurs trois plus jeunes enfants - Romeo (22 ans), Cruz (20 ans) et Harper (13 ans) - ainsi que leurs beaux-enfants se sont envolés dès le lendemain vers la France, pour une escapade express, mais gourmande de 24 heures.

Première escale: Bordeaux, avec un déjeuner dans le vignoble préféré du patriarche (Petrus, quoi d'autre?).

David et Victoria en pleine dégustation de Château Petrus, dont la bouteille peut s'élever jusqu'à 6000 livres sterling, selon le millésime. instagram

David à Paris, avec, allez, soyons fous, encore une petite bouteille de Petrus! instagram

Après quoi, c'est du côté de Paris que la famille a achevé son périple français pour un dîner dans un autre spot de prédilection de David, «L'Ami Louis», et une nuit à «La Réserve», un cinq étoiles intime de la capitale. Samedi matin, il était déjà temps de glisser la bouteille de Château Petrus 1961 à 3000 livres, les sacs de shopping Dior et assez de rhum haut de gamme pour approvisionner un bar à cocktails de Chelsea, dans le jet privé, pour revenir à Londres.

Clou du spectacle: un dîner en sept plats et accords mets-vins chez Core by Clare Smyth, un 3 étoiles Michelin dans le quartier Notting Hill, réservé pour David et ses amis. C'est peu dire que du beau monde s'est pressé autour du bellâtre quinquagénaire: Tom Cruise, Guy Ritchie, Gordon Ramsay ou encore Eva Longoria faisaient partie des convives ayant festoyé jusqu'à l'aurore.

Eva Longoria et son mari figuraient sur la A-List. instagram

De même que Tom Cruise, convié avec sa dernière conquête, l'actrice Ana de Armas.

Un vide

Pourtant, deux fantômes ont jeté comme un froid au milieu de ce week-end de fête et de ripaille. Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz ont brillé par leur absence tout au long des divers évènements organisés, alimentant les spéculations de longue date sur une rupture «toxique» entre le jeune couple et le reste de la famille.

Selon des informations rapportées par TMZ et le New York Post, le couple, qui vit désormais à Los Angeles, mais se trouvait à Londres au moment de l'anniversaire, aurait suggéré au paternel de se voir avant la fête. Selon des initiés, Brooklyn et sa femme ont été poliment informés que leur seule chance de voir David était de se présenter à sa fête au restaurant Core à Notting Hill. Ce qu'ils n'ont pas fait.

Une amère déception pour les parents, glisse un initié dans le Sun.

«Brooklyn a informé ses parents il y a quelque temps que lui et sa femme, Nicola, ne seraient pas présents, mais, bien sûr, David et Victoria espéraient désespérément qu'il changerait d'avis» Un initié, au Sun

Alors, malgré son «cœur brisé», David a tâché de faire «bonne figure» entre le Petrus et le dessert. «C'est un coup dur pour lui que Brooklyn n'ait pas assisté à une seule des célébrations du 50e anniversaire de David - et cela fait mal à toute la famille, y compris aux grands-parents et aux frères et sœurs», renchérit la source.

«Brooklyn est un garçon vraiment adorable et tout le monde l'aime tendrement. Ils espèrent juste que les choses s'arrangeront bientôt. En attendant, tout le monde autour de David a fait tout son possible pour lui offrir une soirée magique dont il se souviendra.»

Enfin, ça, ça dépend de la quantité de rouge que s'est enfilée la joyeuse bande avant l'intervention de la police.

Rupture de longue date

Si fracture dans la famille Beckham il y a, il semblerait qu’elle se soit développée sur plusieurs années, rappelle le Telegraph. Souvenez-vous: au printemps 2022, le mariage de Brooklyn et Nicola est au cœur de toutes les attentions - puis d'un gigantesque procès, pour accusations de mobbing et différends financiers.

Pas seulement parce que l'organisation des épousailles de ces deux nepo babies en puissance, sur le domaine familial des Peltz à Palm Beach, s'est révélé être un véritable casse-tête. Mais surtout pour les affrontements et les rivalités qu'on rapporte entre la mariée, Nicola Pelz, et sa célèbre future belle-môman. (Qui a oublié le drame de la robe de mariée, une Valentino haute-couture, au profit d'une création maison de Victoria Beckham?)

Depuis lors, les rumeurs de querelle ont pris de l'ampleur. Le couple, qui a considérablement limité ses interactions avec le reste du clan sur les réseaux sociaux, aurait manqué près d'une douzaine d'événements familiaux au cours de l'année écoulée. Notamment les 51 ans de Victoria mi-avril, à bord d'un superyacht à Miami.

Si Brooklyn a pu être tiraillé entre sa famille et son épouse, il semblerait qu'il ait choisi son camp, selon le consultant en relations publiques Mark Borkowski, dans le Telegraph. Le fils aîné des Beckham, qui a choisi le nom de Peltz-Beckham, est désormais installé avec sa moitié de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie. Ça ne vous rappelle personne?



«Brooklyn aime clairement sa femme, tout comme Harry aime Meghan, mais c'est similaire à la façon dont les gens perçoivent Meghan comme une influence perturbatrice dans sa vie. Il n'y a pas de compromis possible» Mark Borkowski, au Daily Telegraph

Bien que la famille Beckham n'a jamais commenté les rumeurs de brouille, une chose est sûre. L'absence de Brooklyn, le fils adoré, «doit être incroyablement blessante pour un père qui lui a tout donné», note Mark Borkowski.

Faites des gosses, qu'ils disent.