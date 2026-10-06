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Moncler cible ce village suisse et ça agace

ST MORITZ, SWITZERLAND - FEBRUARY 03: Models walk the runway during the Moncler Grenoble Fall Winter 2024 Fashion Show on February 03, 2024 in St Moritz, Switzerland. (Photo by Daniele Venturelli/Gett ...
Des mannequins défilent lors du défilé Moncler, le 3 février 2024 à Saint-Moritz.Getty Images Europe

Cette marque de luxe agace un village suisse

Deux ans après les critiques suscitées par son défilé à Saint-Moritz, la maison de luxe Moncler prévoit de poser ses valises à Guarda, en Basse-Engadine. Si la marque promet cette fois la sobriété dans le village grison, l'initiative suscite déjà l'inquiétude chez les habitants.
06.10.2026, 09:5506.10.2026, 10:01

En 2024, le passage de Moncler dans les Grisons n'était pas passé inaperçu. A Saint-Moritz, la marque de luxe italienne avait installé son podium en pleine forêt, suscitant de vives critiques en raison des rondes d'hélicoptères, du matériel fixé directement aux arbres, et de l'usage de canons à neige en pleine nature pour recouvrir les podiums de neige artificielle .

Le défilé ressemblait à ça 👇

Une polémique similaire pointe désormais le bout de son nez, cette fois dans le pittoresque village de Guarda, rapporte 24 heures. La maison de mode prévoit d'y organiser son prochain défilé et d'y tourner une vidéo publicitaire au début du mois de février 2027.

La localité de Guarda se trouve en Basse-Engadine.
La localité de Guarda se trouve en Basse-Engadine.wikipédia

Pour cette nouvelle édition, Moncler affirme vouloir faire preuve de renouveau avec un événement plus sobre et discret, pensé pour ne pas dénaturer le caractère des lieux.

Cette chercheuse dévoile la sombre réalité du monde de la mode
Cette chercheuse dévoile la sombre réalité du monde de la mode

Pourtant, dans cette commune de 180 habitants au cadre paisible, cette initiative réveille de vives inquiétudes. «Mais enfin, quel rapport entre une marque de luxe et Guarda?» s’interroge une restauratrice et membre de l’association touristique locale, auprès de 24 heures.

«Ce n’est absolument pas notre clientèle, Guarda vit d’un tourisme doux, de randonneurs et de marcheurs en raquettes, pas de paillettes.»
Sophie Badel, restauratrice

La restauratrice redoute notamment que l'exposition sur les réseaux sociaux ne transforme le village en simple décor et n'accentue un tourisme de masse éphémère.

Le village a du cachet.
Le village a du cachet. image: wikipédia

Elle dresse un parallèle avec la fête traditionnelle de Chalandamarz, où jusqu'à 500 visiteurs déferlent parfois pour observer les enfants du village «comme s'il s'agissait d'une attraction de foire». Pour Sophie Badel, les priorités de la région se situent ailleurs:

«Nous avons besoin de continuer à miser sur un tourisme doux. Il nous faut davantage de logements abordables pour les familles du coin, des emplois pour tous les niveaux de formation. De bonnes infrastructures de santé et suffisamment de lieux de rencontre pour que la vie du village reste animée.»
Sophie Badel à 24 heures

Face aux réticences, la municipalité tente de poser des limites strictes. Aucun hélicoptère ni canon à neige ne sera autorisé, les invités arriveront par le train et la logistique fera appel aux acteurs locaux. De plus, une contribution à six chiffres devrait être versée à la fondation Pro Guarda. A voir si ce sera suffisant pour dissiper les doutes des villageois face à l'arrivée des paillettes.

(jod)

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