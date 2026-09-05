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Kalie McCrystal part pour un record sur le Cervin, puis disparaît

Cette traileuse part pour un record sur le Cervin, puis disparaît

Kalie McCrystal voulait gravir le versant italien du Cervin en un temps record. Après un dernier selfie, la femme de 38 ans n’a plus donné signe de vie.
05.09.2026, 22:0005.09.2026, 22:00

Les recherches sont en cours au Cervin pour retrouver la coureuse de montagne canadienne Kalie McCrystal. La femme de 38 ans est portée disparue depuis plusieurs jours sur le versant italien de la montagne.

Comme le rapportent l’agence de presse Ansa et Rai News, les secours en montagne et la police recherchent cette athlète expérimentée dans la vallée d’Aoste.

Kalie McCrystal en montagne
Kalie McCrystal en montagne.

Kalie McCrystal avait annoncé sur Instagram qu’elle voulait gravir le Cervin par l’arête du Lion et redescendre en moins de 5 heures. Côté suisse, elle avait gravi la montagne seule par l’arête du Hörnli quelques semaines auparavant, en 6 heures, 47 minutes et 33 secondes.

Elle a pris un selfie à 3830m

Son dernier signe de vie remonte au 1er septembre. Kalie McCrystal avait pris un selfie au-dessus de la cabane Jean-Antoine-Carrel, à environ 3 830 mètres d’altitude. Sur la photo, elle portait un short, une veste légère et un sac à dos de trail.

L'athlète lors d'une compétition

Depuis, plus aucune trace d’elle. Jeudi, les secouristes ont fouillé la voie normale italienne du Cervin. Les hélicoptères, un appareil de recherche Recco et les tentatives de localisation de son téléphone n’ont dans un premier temps donné aucun résultat.

Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton

Les recherches sont difficiles

La voie qui emprunte le versant sud du Cervin est exigeante. Elle est techniquement plus difficile que de nombreuses courses de montagne classiques et traverse un terrain de haute montagne composé de rochers, de neige et de passages exposés.

Selon Rai News, les recherches sont également compliquées par les vêtements de la Canadienne. Sa veste blanche la rend difficile à repérer entre les rochers et la neige, ont expliqué les secouristes.

L’espoir de retrouver Kalie McCrystal vivante diminue chaque jour. Les recherches se poursuivent néanmoins. (mke/trad. joe)

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