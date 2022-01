L'abondance de skieurs suisses a compensé le manque de skieurs australiens ou américains dans les stations suisses Image: sda

La neige attire skieurs et sourires dans les stations, mais Omicron inquiète

La neige abondante de la fin de l'année a poussé la clientèle en grand nombre sur les pistes de ski. Les stations en tirent un bilan positif. Elles craignent maintenant un manque de personnel.

Les stations de ski romandes ont le sourire: la neige et la clientèle étaient au rendez-vous durant les Fêtes. Si l'impact d'Omicron inquiète pour le reste de la saison. Les directeurs sont pour l'heure heureux et ne le cachent pas.

Réactions dans les stations:

«Nous sommes très contents de l'affluence durant les Fêtes et depuis le début de la saison» Christian Dubois, directeur de Télé Villars-Gryon-Les Diablerets

«Nous sommes dans le top 3 des meilleures affluences des dix dernières années» Jean-Marc Udriot, directeur de Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette

«Nous retrouvons les chiffres de la saison 2019/2020» Enrique Caballero, président du domaine binational des Portes du Soleil

«Avec la fréquentation des trois dernières semaines, nous pensons arriver à des chiffres normaux» Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme

Les skieurs viennent de Suisse et d'Europe

Télé Villars-Gryon-Les Diablerets et Télé Leysin-Les Mosses-La Lécherette, deux stations vaudoises à la clientèle essentiellement suisse, ont bénéficié de l'ouverture des frontières et de la venue des Français, Néerlandais et Belges.

Le domaine Portes du Soleil a, quant à lui, retrouvé sa clientèle binationale. L'an passé, il avait fait les frais de la fermeture des installations côté français. «Cette année, nous avons aussi récupéré une partie des touristes britanniques interdits de voyage en France», précise Enrique Caballero, président du domaine.

Des Britanniques qui n'ont pas boudé leur «favourite» station, Verbier. Le directeur, Simon Wiget, se dit d'ailleurs «soulagé» que le Conseil fédéral soit revenu sur sa décision d'imposer une quarantaine aux voyageurs mêmes vaccinés ou guéris en provenance de certains pays, dont le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas.

La pénurie de personnel se fait pressante

Si les responsables interrogés se réjouissent de cet «excellent» début de saison, ils s'inquiètent des répercussions du variant Omicron. L'absence de collaborateurs due aux quarantaines et isolements se fait de plus en plus pressante.

Toutes les stations ont prévu des scénarios pour savoir à quelles offres elles pourraient renoncer en cas de nécessité. A Zinal et aux Portes du Soleil par exemple, on s'attend à ce qu'il faille fermer l'une ou l'autre remontée mécanique durant la saison. (sas/ats)