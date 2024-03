Le remorquage du «Simplon» a débuté

Le bateau était malmené par les vagues en raison de la tempête qui s'abat sur la Suisse romande depuis vendredi. Keystone

Tempête sur le Léman: les dégâts sont «importants»

«Le Simplon» a pu être libéré samedi matin du débarcadère de Cully (VD), où il s'était encastré vendredi en raison de la tempête. Le bateau historique de la CGN est en train d'être remorqué vers le chantier naval d'Ouchy à Lausanne.

Les dégâts sont «importants», a indiqué Pierre Imhof, directeur de la CGN lors d'un point presse. Le bateau Belle Epoque a notamment subi «une grosse voie d'eau à l'arrière», et une plus petite dans la salle des machines. Une partie de la coque et du plancher est aussi déchirée.

Le bateau de la CGN à Cully, malmené par la tempête Vidéo: watson

Le «Simplon» est tombé en panne jeudi alors qu'il était en phase de test avant le début de la saison. La CGN n'est pas parvenue à le ramener au chantier d'Ouchy. Il a alors été décidé de le stationner à un débarcadère «partiellement abrité» à Cully. «Nous n’avions toutefois pas anticipé des conditions météo aussi extrêmes», a reconnu Pierre Imhof.

