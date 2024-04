Swiss redirige un avion en plein vol à cause de l'insécurité au Liban

L'insécurité au Liban a eu raison d'un vol entre Zurich et Beyrouth, jeudi soir. Keystone

Les pilotes et le personnel navigant de la compagnie à la croix blanche sont de plus en plus nombreux à se désister pour des vols, notamment à destination d'Israël, en raison de préoccupations pour la sécurité.

Plus de «Suisse»

Swiss a interrompu dans la nuit de jeudi à vendredi un vol de Zurich à Beyrouth en raison de l'insécurité qui règne au Liban. L'appareil a été redirigé vers Vienne, en Autriche. La compagnie aérienne maintient toutefois la liaison vers la capitale libanaise:

«En raison de la situation sécuritaire difficile à évaluer, Swiss a décidé par précaution d'interrompre au-dessus de la Bosnie-Herzégovine le vol Zurich-Beyrouth» Déclaration de Swiss

La décision n'a été prise qu'en cours de vol, car «l'évolution n'était pas claire à ce moment-là», a précisé la compagnie à la croix blanche:

«L'Airbus A220-300 avec 138 passagers à son bord n'ayant pas reçu l'autorisation d'atterrir à Zurich dans la nuit, le vol a été redirigé vers Vienne. Les passagers ont été transférés sur d'autres vols.»

Liaisons maintenues

Après un nouvel examen de la situation, la compagnie a décidé de maintenir ses liaisons vers Beyrouth, tout comme vers Tel Aviv, comme prévu, malgré les derniers développements au Proche-Orient. Swiss dessert le Liban deux fois par semaine directement au départ de Zurich.

Alors que les désistements et les préoccupations de sécurité se multiplient au sein du personnel navigant, la compagnie a fixé à sept jours le délai pour que le personnel puisse se désister avant un vol vers Israël. (ats/jch)