Les pilotes de Swiss ont peur pour leur sécurité en Israël

Swiss va reprendre ses deux vols quotidiens comme avant la guerre dès le mois de mai. Keystone

La compagnie avait suspendu ses vols vers Tel Aviv après les attaques du 7 octobre, puis a relancé un vol quotidien dès janvier. Les prochains vols nécessiteront de passer la nuit à Tel Aviv et cela inquiète le personnel à bord.

Les pilotes et le personnel navigant de Swiss sont de plus en plus nombreux à se désister pour des vols à destination d'Israël en raison de préoccupations sur la sécurité. Pour assurer tous les vols prévus, la compagnie aérienne modifie sa procédure.

Comme des membres d'équipage doivent remplacer les employés qui se désistent et seraient dès lors plus souvent affectés à certaines lignes, la compagnie a pris des mesures, a indiqué Swiss:

«Dès samedi, le délai pour se désister est désormais fixé à sept jours avant un vol sur Israël»

Les désistements à court terme causent en effet un gros travail de planification supplémentaire, selon la compagnie qui revenait sur une information du Tagesanzeiger de mercredi. Il n'y a pas de chiffre précis sur le nombre de personnes qui se sont désinscrites:

«Certains vols se font au complet, d'autres comptent un ou plusieurs désistements de membres d'équipage»

La compagnie avait d'abord suspendu ses vols vers Tel Aviv après l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre, suivie de représailles de l'armée israélienne.

Elle a repris le 8 janvier un aller-retour par jour avec le même personnel de bord. Dès mai, elle va reprendre ses deux vols quotidiens comme avant la guerre. Certains nécessitent de passer la nuit à Tel Aviv conformément aux prescriptions de sécurité relatives au repos du personnel.

Swiss comprend les préoccupations de certains membres d'équipage. Des spécialistes ont examiné la situation et sont arrivés à la conclusion qu'elle était stable et sûre. (ats/jch)