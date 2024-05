Voici ce que Swiss se met dans la poche avec votre billet

La compagnie aérienne suisse Swiss perçoit trois fois plus d'argent par passager que sa compagnie mère Lufthansa. Le patron de la compagnie allemande explique comment de telles différences se produisent.

Swiss est la filiale la plus importante du groupe Lufthansa: la SRF a révélé que la compagnie aérienne suisse contribue à environ 30% du chiffre d'affaires du groupe. Cela s'explique notamment par le fait que Swiss gagne nettement plus d'argent par passager que les autres filiales – et que Lufthansa elle-même.

Alors que cette dernière gagne en moyenne 14 francs par billet vendu, ce chiffre atteint 40 francs chez Swiss. Les autres filiales de Lufthansa gagnent encore moins sur un billet: 11,3 francs chez Eurowings, 9 francs chez Austrian Airlines et même seulement 6,05 francs chez Brussels Airlines.

Pourquoi ces chiffres varient-ils autant? Le directeur général de Lufthansa, Carsten Spohr, a dit à la SRF qu'on ne pouvait pas directement les comparer l'une à l'autre:

«Swiss se focalise sur les marchés les plus rentables du monde»

Lufthansa, en revanche, exploiterait un «portefeuille nettement plus important». Cela génère en moyenne des recettes moins élevées par billet, mais serait nécessaire pour assurer la position globale du groupe. Si Lufthansa effectuait les mêmes trajets que Swiss, le rendement serait nettement plus élevé, selon Spohr, même s'il ne serait probablement pas aussi élevé que celui de Swiss.

Carsten Spohr, directeur général de Lufthansa. Image: keystone

La Suisse est un marché important

Le chef de Lufthansa souligne donc l'importance de Swiss pour l'entreprise. «La Suisse est un marché intéressant», indique-t-il. Il explique d'une part que la population suisse à un pouvoir d'achat élevé et d'autre part, que les vols vers la Suisse sont réservés par de nombreux clients à fort pouvoir d'achat:

«Le groupe Lufthansa ne serait pas ce qu'il est sans Swiss. Mais Swiss ne serait certainement pas non plus ce qu'elle est sans le groupe Lufthansa.»

Swiss a été fondée en 2002 et fait partie du groupe allemand Lufthansa depuis 2005. La compagnie aérienne fait partie des 500 plus grandes entreprises de Suisse. (dab)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci