L'ampleur de la «Federer-City» est impressionnante: six bâtiments, un parking souterrain et des installations sportives. Image: dr

Federer a encore des problèmes avec sa mégavilla en Suisse

L'odyssée de la star du tennis autour de la villa de ses rêves au bord du lac de Zurich se poursuit. Roger Federer semblait pourtant avoir presque atteint son but – mais seulement presque.



Cela fait plus de cinq ans que l'ex-champion de tennis construit une petite cité pour lui et sa famille à Rapperswil-Jona (SG), directement au bord du lac de Zurich. Des oppositions, d'anciens plans directeurs et un litige sur le chemin d'accès aux rives ont sans cesse repoussé la réalisation de sa propriété depuis 2019. La pandémie a fait le reste. Mais aujourd'hui, Roger Federer semble presque avoir atteint son but.

Un coup d'œil sur place montre que les maisons prévues sont presque terminées. L'ampleur de la «Federer-City» est impressionnante: six bâtiments de un à deux étages, un parking souterrain et des installations sportives composent la nouvelle propriété de la famille, située directement au bord du lac de Zurich. Même la piscine, à proximité de la rive, est déjà visible sur le terrain de 16 000 à 18 000 mètres carrés. Les experts estiment que Federer a déboursé entre 40 et 60 millions en 2019, et ce, rien que pour le terrain.

Juillet 2019, avant le début des travaux. Le terrain de Federer était l'un des derniers de Rapperswil-Jona avec accès au lac. Image: dr

Mais tous les plans de la star du tennis ne sont pas encore réalisés. Il manque encore un détail: son hangar à bateaux – et c'est là que l'opposition se manifeste à nouveau. Comme le révèle Schweiz aktuell, l'association «Rives Publiques» a déposé un recours auprès du canton de Saint-Gall.

Juillet 2021. Une maison a déjà été construite, les premiers contours des autres sont visibles. image: dr

«Je n'ai rien contre Roger Federer, ni contre les autres riverains», déclare Victor von Wartburg, président de l'association, à la SRF.

«Mais ils ne doivent pas priver le peuple de ses rives»

Si le hangar à bateaux est autorisé, cela pourrait créer un précédent pour toute la Suisse. «Beaucoup de gens diraient alors "si Roger Federer a pu y avoir droit, pourquoi pas moi". La rive risquerait alors d'être obstruée partout», explique von Wartburg.

Federer a créé un petit empire pour sa famille. Image: dr

Raphael Hartmann, du département de la construction et de l'environnement de Saint-Gall, confirme à la SRF avoir reçu l'opposition. Il n'est pas surpris:

«La demande de permis de construire avait déjà fait l'objet d'une opposition. Nous nous attendions à ce que la demande de concession fasse également l'objet d'une opposition auprès du canton.»

Un peu de patience encore pour Federer: le processus de clarification devrait durer environ deux mois. (yno)

