Christina Kitsos sera la nouvelle maire de Genève pour un an

Kitsos succède à la centriste Marie Barbey-Chappuis. Keystone

A partir de samedi, Christina Kitsos assumera pour un an le rôle de maire de Genève, avec pour thème de mandat «Ce qui nous lie».

Dès samedi et pour un an, Christina Kitsos sera la maire de la Ville de Genève. La magistrate socialiste, qui a été élue en 2020, accède à cette fonction pour la première fois. Elle a décidé de placer son année de mairie sous le thème de «Ce qui nous lie».

Christina Kitsos, qui dirige le département de la cohésion sociale et de la solidarité, estime qu'il est impératif de renforcer les liens sociaux, de repenser les rituels et de créer un sentiment d'appartenance. Elle prévoit des rencontres dans les quartiers et la mise à disposition d'équipements permettant des échanges intergénérationnels, a indiqué jeudi la Ville de Genève.

Kitsos succède à la centriste Marie Barbey-Chappuis. Le socialiste Sami Kanaan accède à la vice-présidence. (chl/ats)