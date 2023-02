Représente des criminels au tribunal: Anton a défendu à peu près tous les types de criminels au cours de sa carrière. image: Keystone/Shutterstock/watson

«Voici pourquoi je défends des meurtriers et des pédophiles»

Anton* est un avocat qui exerce depuis plusieurs années en Suisse. Il nous explique ses convictions sans filtre.

Anton travaille depuis plus de dix ans comme avocat de la défense.

Il participe à une trentaine d'audiences par an.

Au cours de sa carrière, il a déjà défendu des violeurs, des meurtriers et des pédophiles.

Anton estime que toute personne a droit à une défense équitable devant un tribunal, quel que soit le crime qu'elle a commis.

Je suis avocat pénaliste depuis plus d'une décennie. Et c'est toujours le métier de mes rêves.

Il faut faire preuve de discernement, d'une part pour le client ou la cliente, d'autre part pour les autorités de poursuite pénale impliquées. Pendant le procès, il est essentiel que l'avocat de la défense fasse ce qu'il faut au bon moment. Un activisme déplacé est un obstacle - il n'est pas judicieux de déposer un recours contre chaque ordre de détention, de prolongation ou de saisie. J'agis de manière ciblée et calme - comme un chirurgien pendant une opération.

Beaucoup de mes collègues recommandent à leurs clients de faire usage de leur droit de refuser de témoigner. Je suis d'un tout autre avis et je conseille presque toujours à mes clientes de faire une déclaration. Car c'est leur témoignage qui transforme la liasse de papiers que le procureur ou le juge a devant lui en une personne. La personne doit expliquer pourquoi elle a commis l'acte ou pourquoi elle est innocente.

Des milieux sociaux très variés

Ce qui est le plus passionnant dans mon métier, c'est que je peux travailler avec des gens. Je fais la connaissance de personnes très différentes, issues de milieux sociaux très variés. J'ai une trentaine d'audiences par an, environ trois par mois. J'en ai accumulé pas mal au fil des ans. J'ai vraiment défendu presque tous les types de criminels imaginables.

Vous vous demandez certainement comment je gère le fait de devoir défendre des meurtriers, des violeurs ou des violeurs d'enfants. Je ne peux que répondre: tout être humain a le droit d'être défendu.

Mon postulat est le suivant:

«Plus le crime est grave, plus il est important que cette personne soit défendue efficacement»

Même si une personne a fait quelque chose d'horrible, elle a le droit d'expliquer au tribunal pourquoi elle l'a fait. Ces personnes ont souvent vécu de nombreuses expériences traumatisantes. Je ne considère pas du tout cela comme une excuse - mais peut-être comme une explication. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont vécu de telles choses et qui n'ont pas commis de délit. Mais chaque personne est façonnée différemment par les traumatismes.

J'ai déjà défendu un homme qui avait abusé sexuellement de chacun de ses enfants. Certains d'entre vous ne peuvent certainement pas comprendre comment je peux accepter ça.

Une lutte contre un penchant

Laissez-moi vous expliquer: ces personnes sont venues au monde avec une tendance sexuelle. Elles le sentent bien avant de devenir des délinquants, mais elles luttent contre cela. Lorsque ces personnes subissent un coup du sort dans leur famille ou autre, leur penchant se révèle. Elles ne peuvent plus réprimer ce penchant - c'est alors qu'elles deviennent des délinquants.

«Ce que font ces gens est terrible. Et ils le savent»

Mais ce sont précisément ces personnes qui ont besoin de quelqu'un qui explique pour elles comment elles en sont arrivées à devenir des délinquants. Elles ont besoin d'un défenseur qui s'engage pour elles. On peut alors aussi parler d'approches thérapeutiques qui peuvent faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais.

Mon métier a certainement ses revers. Je suis parfois victime de l'hostilité de victimes ou de leurs proches. Mais c'est le tribunal qui décide en fin de compte de la peine, pas moi. Je considère ces hostilités comme des «dommages collatéraux» du travail d'avocat de la défense. Cela fait partie du jeu. J'ai aussi déjà été menacé de mort par mes clients. Mais heureusement pour moi, je ne suis pas une personne craintive.

En tant qu'avocat de la défense, on est souvent confronté à la jalousie. Mais l'envie et les menaces, je les considère en quelque sorte comme une forme particulière de reconnaissance et on peut finalement les considérer comme des louanges.

Lors des procès, j'interviens principalement en tant que défenseur d'office des accusés. Je le fais parce que cela évite à mes clients de payer des honoraires d'avocat totalement excessifs. Il y a parfois des clients qui pensent que je ne fais pas du bon travail parce que je ne suis «que» l'avocat commis d'office dans leur affaire. Pour moi, cela ne joue aucun rôle, que je travaille comme avocat commis d'office ou comme avocat de choix. La qualité de mon travail est toujours aussi bonne.

Mais ces clients pénibles sont clairement en sous-nombre. Il y en a partout. J'ai du plaisir à travailler avec deux tiers d'entre eux. Les autres clients, ceux qui ne sont pas raisonnables, se nuisent souvent à eux-mêmes en ne voulant pas écouter mes conseils. Ils souhaitent par exemple être libérés trop tôt de la détention préventive. Je leur explique alors que je ne pense pas que cela soit judicieux, car cela prolonge inutilement le procès et, en fin de compte, la détention provisoire dure plus longtemps. Il s'ensuit un long va-et-vient.

«Cela peut être frustrant»

Mon objectif est d'obtenir des résultats optimaux dans une procédure pénale. L'objectif à court terme est d'éviter la détention préventive. Celle-ci est en effet éprouvante pour le client. L'objectif à long terme est que le client obtienne la peine la plus faible possible ou, idéalement, qu'il soit acquitté.

L'autre côté, le ministère public, ne m'a jamais attiré. Pour moi, il a toujours été clair de quel côté je voulais m'engager.

«C'est beaucoup plus attrayant pour moi d'être aux côtés de David plutôt que d'encourager Goliath»

Car Goliath, dans cet exemple, c'est l'autorité de poursuite pénale et le procureur ou la procureure. Ceux-ci ont une énorme machine derrière eux. Ils disposent de moyens financiers presque illimités. Des policiers enquêtent pour eux. Ils disposent en outre d'experts et de collaborateurs dans des laboratoires qui les aident dans leur enquête. Ils ont tout ce qu'il faut pour élucider les faits et peuvent ensuite, dans un deuxième temps, les défendre tels quels devant le tribunal.

Le prévenu, quant à lui, n'a rien. La seule personne qui l'assiste est l'avocat de la défense. C'est-à-dire moi.

*Nom connu de la rédaction