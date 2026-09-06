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Deux chasseurs meurent dans deux accidents distincts au Tessin

Deux chasseurs meurent dans deux accidents distincts au Tessin

Deux chasseurs suisses, âgés de 54 et 69 ans, ont perdu la vie samedi dans les montagnes tessinoises.
06.09.2026, 13:2506.09.2026, 13:25
Les chasseurs sont les cibles d&#039;une catégorie de la population.
Les deux hommes auraient chuté lors de parties de chasse, dans des circonstances qui restent à éclaircir.Image: dr

Un Suisse de 54 ans a perdu la vie samedi après-midi dans un accident de chasse. Alertés après le signalement de sa disparition, les secours ont retrouvé l'homme sans vie dans les montagnes tessinoises.

Selon un communiqué publié dimanche par la police cantonale tessinoise, la centrale d'alerte a reçu, peu avant 16h30, un signalement concernant la disparition d'un Suisse de 54 ans. Une opération de recherche a alors été lancée.

Peu après 18h00, les sauveteurs ont retrouvé l'homme sans vie à environ 1450 mètres d'altitude, sur le versant du Val della Porta. Selon une première reconstitution de la police, le quinquagénaire aurait fait une chute alors qu'il chassait, pour des raisons que l'enquête doit encore déterminer.

Samedi également, près de Biasca (TI), un chasseur de 69 ans a perdu la vie après avoir dévalé une pente pour des raisons encore inconnues. L'accident s'est produit peu après 13h00, près du ruisseau Crenone, à environ 700 mètres d'altitude, selon la police cantonale tessinoise. Malgré les tentatives de réanimation des secours, le décès du Suisse n'a pu qu'être constaté. (dal/ats)

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