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Lausanne veut prolonger ses subventions pour les vélos électriques

La ville va demander près de 4 millions de francs supplémentaires au Conseil communal pour prolonger son dispositif.

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Pour encourager une mobilité active, la municipalité de Lausanne souhaite poursuivre sa politique de subventions à l'égard des vélos électriques. Elle sollicite du Conseil communal un financement de 3,85 millions pour prolonger son dispositif jusqu'à fin 2031.

La subvention à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) existe depuis plus de 20 ans et demeure très sollicitée, explique la ville. De 2013 à fin 2026, environ 11 600 aides ont été accordées pour un montant total de près de CHF 5,7 millions de francs.

Le financement actuel – via le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) – étant épuisé, la municipalité propose son prolongement jusqu’à fin 2031, couvrant ainsi la législature en cours. Les montants octroyés sont maintenus afin de conserver une subvention très incitative, en particulier pour les vélo-cargos et longtails, qui présentent un potentiel de report modal important, note la ville.

Les subventions pour les vélos électriques sont conservées, avec un soutien pouvant atteindre 1000 francs pour les jeunes jusqu’à 25 ans, les personnes bénéficiant d’un subside à l’assurance maladie ainsi que pour les vélos cargos et longtails. L’aide pour un scooter électrique reste à 15% du prix d’achat (plafond à 1000 francs). Dès 2027, l’aide pour les batteries atteindra 50% (plafond à 300 francs).

L'exécutif sollicite du Conseil communal un financement de 3,5 millions de francs pour prolonger son soutien jusqu’à fin 2031. Ce montant sera financé à hauteur de 2,5 millions par le FEE et de 1 million par le Fonds climat, portant le budget annuel à 700 000 francs. A ces sommes s'ajoutent un montant de 355 000 francs pour couvrir les dépenses prévisibles pour la fin de l'année 2026. (ats)