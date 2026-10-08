Le réseau Vélopartage va atteindre de nouvelles communes. Image: KEYSTONE

Ces vélos vont envahir 45 communes genevoises

Le réseau de vélos en libre-service Vélopartage s'étend au bout du lac. Une nouvelle flotte de 1500 deux-roues entièrement électriques viendra alimenter l'offre.

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Le réseau de vélos en libre-service (VLS) Vélopartage va s'étoffer dès juin 2027 pour atteindre les 45 communes genevoises. Autre nouveauté, la concession a été attribuée à PubliBike. Cette société remplacera Donkey Republic qui avait obtenu le mandat dès le lancement en 2020, a annoncé jeudi le Département de la santé et des mobilités (DSM).

Une nouvelle flotte de 1500 vélos entièrement électriques, financée par des dons de la Fondation Modus, viendra alimenter l'offre. «L'extension de Vélopartage répond à une demande forte des communes», affirme le conseiller d'Etat Pierre Maudet, cité dans le communiqué.

Autre indication, le matériel sera entièrement renouvelé. Et le dispositif rassemble un écosystème genevois d'acteurs industriels, économiques et de la mobilité. Les vélos seront assemblés par PRO, fondation qui met en avant l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Genève Roule est reconduit pour la maintenance des vélos et la recharge des batteries.

Pour l'exploitation toutefois, le marché passera dès juin 2027 à l'entreprise PubliBike pour la période entre 2027 et 2029. Ce groupe rassemble plus de 10 000 vélos dans près de 120 communes de dix cantons. (jzs/ats)