«Une chance»: Les cyclistes romands sont des privilégiés

Une photo de nos archives personnelles sur une route de montagne romande. Image: DR

Commentaire

Les cyclistes romands sont des privilégiés

En tant qu'amateur de vélo de route, on ne se rend pas assez compte de la chance que nous avons de pratiquer notre sport en Suisse.

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Les téléspectateurs romands se sont passionnés cette année pour les deux courses cyclistes du World Tour qui ont traversé la partie francophone du pays: le Tour de Romandie, avec la présence de l'immense Tadej Pogacar, et le Grand Départ du Tour de France. Il suffisait de regarder quelques minutes de retransmission sur la RTS, qui diffusait les deux épreuves en direct chaque après-midi, pour mesurer à quel point il est fabuleux de faire du vélo en Suisse: les paysages y sont impressionnants, le dénivelé bien présent mais surtout, les routes sont impeccables.

On ne parle pas ici des conditions de circulation en milieu urbain, épinglées par Pro Velo cette année, mais de la pratique du cyclisme en tant que sport, donc à la fois sur des grands axes et des routes secondaires, des chemins de campagne, et même de certaines voies réservées aux résidents et aux agriculteurs. Nous l'avons nous-mêmes constaté au printemps, lorsque nous sommes allés découvrir la montée du Jaun depuis Garstatt.

Cette route secondaire, interdite au trafic, déroulait un revêtement lisse et propre, sans fissures ni débris. Des travaux de réfection avaient-ils été effectués pour permettre le passage des coureurs du Tour de Romandie? Même pas. La route est toujours ainsi.

La voici:

Le plus «étrange», en quelque sorte, c'est que cela ne nous a même pas surpris. C'est comme s'il était normal de découvrir une route goudronnée et impeccable en pleine campagne et à flanc de montagne, quelque part dans le Simmenthal.

C'est un cyclotouriste, qui a posé ses roues sur la même route que nous ce jour-là, qui a pointé du doigt cette heureuse «anomalie:»

«En Suisse, on ne saisit pas la chance que nous avons, mais il suffit d'aller rouler à l'étranger pour se rendre compte que nos routes sont vraiment excellentes»

Il avait totalement raison. Nous bénéficions de conditions rares pour pratiquer notre sport. Partout, les autorités locales et cantonales investissent dans l'entretien et la rénovation des routes, ce qui garantit des sorties à vélo à la fois agréables et sûres.

On voit d’ailleurs régulièrement passer sur les réseaux sociaux des témoignages de cyclistes étrangers qui découvrent les routes suisses avec étonnement. Beaucoup soulignent la qualité du revêtement, la fluidité des tracés et le plaisir de rouler sur des routes entretenues jusque dans les cols alpins.

«Les routes en Suisse, c’est vraiment quelque chose de différent. Un bitume parfait, des vues imprenables sur les montagnes, aucune circulation… on dirait que ce pays a été créé pour le vélo» Un fan de vélo sur Instagram

Le guide de voyage «The Complete Guide to Cycling Switzerland» de Art of Bicycle Trips présente ainsi notre pays comme une destination particulièrement adaptée aux cyclistes sur route, en insistant notamment sur un réseau routier «exceptionnellement bien entretenu». De son côté, le site spécialisé Switzerland Bike Tours va plus loin encore et décrit la Suisse comme disposant de «certaines des meilleures routes d’Europe» pour le vélo, avec un asphalte lisse, des accotements larges et un excellent drainage, y compris sur les cols d’altitude.

Des qualités qui, ajoutées à la diversité des paysages et au relief alpin, expliquent pourquoi le pays de Marlen Reusser s’impose peu à peu comme un véritable terrain de jeu pour les passionnés de vélo venus du monde entier.