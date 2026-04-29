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Le TCS a testé 8 vélos électriques: la plupart ont un défaut

Le TCS a testé 8 vélos électriques: la plupart ont un défaut gênant

Le TCS a passé au crible huit vélos électriques légers. Si un «vainqueur clair» se démarque, aucun n'échoue vraiment. Toutefois, le classement relève un point crucial.
29.04.2026, 16:5629.04.2026, 16:56

Le vélo électrique continue de séduire en Suisse, en particulier en ville. Selon Velosuisse, plus de 316 000 vélos, dont une large part d’e-bikes, ont été vendus en 2025. Parmi eux, les modèles urbains limités à 25 km/h dominent, avec 15% des parts de marché. Dans cette catégorie, les vélos dits «Light-Assist» gagnent du terrain: plus légers, plus maniables, ils visent avant tout les trajets du quotidien.

Pour y voir plus clair, le Touring Club Suisse (TCS), en collaboration avec Velojournal, a passé au banc d’essai huit modèles vendus entre 2800 et 4300 francs suisses.

Les vélos électriques légers demandent un compromis

Pensés pour la ville, ces vélos pèsent moins de 23 kilos et embarquent des batteries allant jusqu’à 500 Wh. Résultat: une autonomie comprise entre 35 et 60 kilomètres, largement suffisante pour les déplacements urbains. Mais le test pointe un équilibre délicat:

«Le test met toutefois en évidence un compromis clair: les modèles dotés d’un moteur puissant offrent plus d’assistance, mais consomment davantage d’énergie et ont une autonomie plus faible. Les vélos plus légers et moins puissants sont plus efficients, mais atteignent plus rapidement leurs limites, notamment en montée.»
Le TCS
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Au-delà de la puissance, les écarts se creusent sur d’autres aspects. La maniabilité et la sécurité varient sensiblement selon les modèles. Les systèmes de commande directement intégrés au guidon, comme sur les vélos Cube ou Canyon, se démarquent nettement par leur ergonomie. Côté équipements, les freins et l’éclairage sont globalement satisfaisants, même si certains modèles pèchent en visibilité ou en confort d’utilisation.

Parmi les huit vélos testés, un modèle se distingue sans ambiguïté: le Cube Nulane Hybrid C:62 Race 400X FE. Léger, performant et agréable à conduire, il décroche la meilleure note globale. Pour le Touring Club Suisse, il fait figure de «vainqueur clair»

Derrière lui, deux modèles tirent également leur épingle du jeu: le BIXS District-E1, très équilibré et le Canyon Citylite:ON, doté du moteur le plus puissant du test.

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D’autres modèles comme le Schindelhauer Emil, l’Ampler Curt ou le Cresta e-Largo obtiennent aussi de bons résultats, chacun avec ses points forts: confort, légèreté ou éclairage.

Test de vélos électriques du TCS
Voici les trois vélos du podium. Le premier en haut, puis de gauche à droite.Image: montage watson

En bas du classement, l’Asfalt GT2 souffre notamment d’un manque de confort, avec une selle jugée trop dure. Quant au Rose Sneak-Plus, il séduit par sa légèreté et son autonomie, mais son système à vitesse unique limite son usage, surtout en terrain vallonné.

Les vélos Light-Assist s’imposent donc comme une excellente option pour les déplacements urbains: faciles à manier, agréables à conduire et simples à transporter. Un point reste toutefois à anticiper:

«La batterie n’est pas amovible sur la plupart des modèles»
TCS

Ce qui implique qu'il faut pouvoir recharger directement là où le vélo est stationné. Un détail pratique qui peut faire toute la différence au quotidien et devenir un ennui fâcheux si on ne dispose pas d'une prise électrique à l'extérieur ou dans le local à vélos de son immeuble.

Le classement en détail 👇

Vélos électriques Light-Assist : vélos urbains légers à l’essai
Image: tcs
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