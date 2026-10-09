L'incendie a été constaté dans une canalisation à câbles électriques en bordure de voies à Eclépens. Image: KEYSTONE

Un acte criminel a provoqué le chaos CFF en Suisse romande

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Yverdon est interrompu en raison d'un incendie à Eclépens (VD), un dérangement qui devrait durer au moins jusqu'à dimanche matin. La police privilégie «la piste d'un acte volontaire».



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Un incendie à proximité des voies CFF d'Eclépens (VD) provoque l'interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay jusqu'à dimanche au moins, engendrant des perturbations sur l'axe Lausanne-Yverdon. Un acte criminel est à l'origine du sinistre.

Tandis que les CFF ont rapidement écarté tout problème technique interne, la police vaudoise a confirmé à la mi-journée que «la piste d'un acte volontaire» était «privilégiée». Le Ministère public vaudois a ouvert une instruction afin de déterminer précisément les circonstances de l'incendie, et de tenter d'identifier le ou les auteurs, ajoute la police cantonale dans un communiqué. De leur côté, les CFF disent condamner de tels agissements «avec la plus grande fermeté» et porteront plainte contre inconnu.

Jusqu'à dimanche matin

L'incendie a été constaté vers trois heures du matin dans une canalisation à câbles électriques en bordure de voies à Eclépens. Et plus précisément à la jonction des rails qui partent vers la cimenterie d'Holcim, sise quelques centaines de mètres plus loin.

Ces câbles, qui permettent de contrôler les installations ferroviaires dans la région, ont brûlé et ont été mis hors d'usage. Les travaux de réparation n'ont pas pu démarrer immédiatement, le temps de laisser la police mener l'enquête sur le terrain.

Les réparations ont finalement commencé en fin de matinée et une centaine de collaborateurs CFF travaillent au rétablissement de la circulation. Les CFF disent vouloir agir au plus vite, mais préviennent que le dérangement devrait durer au moins jusqu'à dimanche matin. L'incendie a provoqué l'arrêt complet de la circulation des trains entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay, mais aussi d'importantes répercussions sur plusieurs autres lignes, malgré la mise en place de bus de remplacement.

Des répercussions sur plusieurs autres lignes

Dans le détail, les trains grandes lignes IC5 et IC51 sont remplacés par des bus entre Yverdon et Cossonay-Penthalaz. Les trains RER Vaud R1 et R2 sont remplacés par des bus entre Chavornay et Cossonay-Penthalaz. Une vingtaine de bus de substitution remplacent les trains supprimés et il faut compter avec au moins 30 minutes de temps de parcours supplémentaire, précisent les CFF.

Les clients qui voyagent entre Genève/Lausanne et la Suisse alémanique empruntent les trains circulant via Berne. En outre, des trains-navettes sont mis en service dès vendredi en milieu d'après-midi entre Lausanne et Yverdon.

Pour les clients qui partent en vacances samedi entre l'Arc jurassien et Genève, les CFF recommandent de compter une heure de temps de parcours supplémentaire, car la ligne fait l'objet de travaux d'entretien. Des transports de substitution sont organisés.

L’itinéraire via Berne est à privilégier pour les trajets entre Bienne/Soleure et l'Arc lémanique. De manière générale, les CFF recommandent de consulter l'horaire en ligne.

D'autres perturbations majeures

Pour mémoire, le trafic ferroviaire romand a connu d'autres perturbations majeures ces dernières semaines. Lors de la dernière grosse panne en date, le 17 septembre en fin de journée, le trafic entre Renens et Morges avait été interrompu après la chute d'une ligne de contact, paralysant toute la région. (jzs/ats)